"Me parece que a veces hay una gran dificultad en entender que la realidad pesa más que el marketing", señaló el ex ministro de Economía y potencial candidato presidencial, Roberto Lavagna, apuntando al gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri. "Este jueguito de la tasa y el dólar, donde para contener el dólar se lleva la tasa a niveles elevados, termina mal", advirtió Lavagna ante las medidas económicas tomadas por el macrismo para intentar detener la inflación.

"El plan económico original, que duró dos años y medio aproximadamente, siempre creí que era un plan errado. Se llegó a una situación en la cual los mercados registraron que la política económica no andaba", agregó el ex funcionario y apuntó que el resultado fue "ir al Fondo Monetario Internacional y sus clásicos programas de ajuste, ajuste y más ajuste".

Agregó que "hoy no hablaría" con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque le supone "límites" con otros espacios políticos. "Uno tiene que estar dispuesto a conversar con cualquiera si tiene algún objetivo, si ha evaluado que esto puede contribuir en algo. En este momento, diría que no porque a lo único que contribuye es a que se desdibujen ciertos limites que es bueno mantener", afirmó Lavagna descartando por ahora la posibilidad de acordar con Fernández de Kirchner dando a entender que su presencia le cerraría la posibilidad de acercarse a otros sectores de la política. "Hay que empezar por la creación de un Consejo Económico y Social, donde las partes sean capaces de sentarse en torno de una mesa e ir con el gobierno de turno", indicó acerca de la forma en la que propone salir de la crisis. También explicó que "no se sale repartiendo porque no hay mucho para repartir, no hay nada para repartir. Lo que se busca es que el esfuerzo que hay que hacer para salir no sea de los sectores más bajos y medios".

El ex titular de la cartera de Economía también apuntó que le "encantaría que exista alguien más joven para hacerse cargo y que tenga la capacidad de que la gente lo vea como alguien capaz de hacerse cargo", haciendo foco en su edad y la posibilidad que surgió para ser candidato presidencial, algo que le había recriminado la diputada macrista Elisa Carrió. "Tiene razón, uso sandalias con medias. También tiene razón con el tema de la edad, el único problema es que llega tarde. El primero que dijo que el candidato tiene que ser alguien de la generación posterior a la mía fui yo, hace un año atrás. Después, las circunstancias se fueron dando por distintas explicaciones", explicó devolviendo las criticas a la chaqueña.

"No sabía que Guillermo Moreno me apoya, me acabo de enterar. Luis Barrionuevo, sí, he tenido reuniones con prácticamente todo el mundo sindical, que va a ser uno de los factores fundamentales", destacó Lavagna recogiendo los apoyos que cosecha en las últimas horas. "No hay diálogo económico y social si los sindicatos no están presentes, si no tienen capacidad de ayudar a que la economía arranque", dijo poniendo sobre relieve la necesidad de contar con el apoyo sindical.

Finalmente el dirigente apuntó que "este año puede haber por supuesto una ligera baja de la inflación respecto a los últimos dos o tres índices, que han sido altísimos, pero no se puede realmente hablar del control de la inflación", evaluando las proyecciones del Gobierno y agregó que "como ha dicho algún economista importante, este jueguito de la tasa y el dólar, donde para contener el dólar se lleva la tasa a niveles elevados, termina mal". Además anticipó que "la inflación está claramente bien por encima de lo que se había previsto en el presupuesto. Difícilmente sea mas baja de 35 por ciento, siendo optimistas".