Cuatro días después de haber sido detenido, Michel Temer recuperó su libertad. El juez del Tribunal Regional N° 2, Antonio Ivan Athié , revocó la detención preventiva del exmandatario, quien había accedido a la presidencia tras un golpe institucional contra Dilma Rousseff.

"Resalto que no estoy contra la Lava Jato, al contrario, también quiero ver nuestro país libre de la corrupción que lo asola. Sin embargo, observo que las garantías constitucionales deben estar aseguradas para todos, incluso a los que la reniegan a los demás, con violación de reglas no hay legitimidad en el combate a esa plaga ", dijo Athié en su resolución.

El mismo magistrado destacó el trabajo del juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, y del Ministerio Público Federal, pero resalta que no hay evidencias de que Temer y los demás investigados representen una amenaza al orden público, argumento que había sido utilizado por el magistrado para ordenar su detención.

Además del ex presidente Temer, Athié dictó la liberación del ex ministro y ex gobernador Moreira Franco, el coronel Lima, amigo del ex presidente y su mujer, María Rita Fratezi.

Noticia en desarrollo