Héctor Bidoglio permanece como técnico de Newell's y le hace un favor al club. Porque la dirigencia le pidió el entrenador que retire la renuncia que presentó tras la derrota con Villa Mitre ante la imposibilidad de la entidad de gestionar la llegada de un sucesor. Bidoglio estuvo al frente ayer del entrenamiento matutino en Bella Vista y conducirá al equipo en el partido del viernes en el parque Independencia con Huracán por Superliga.

Bidoglio fue confirmado como técnico de Newell's en enero porque fracasaron todas las negociaciones que llevó adelante el vicepresidente Cristian D'Amico para encontrar un cuerpo técnico para el club. Sin excepción, todos los entrenadores que D'Amico fue a buscar (el presidente Eduardo Bermúdez no cumple funciones en el club pero no renuncia por un extraño acuerdo con sus pares de Comisión Directiva) desestimaron asumir en el parque Independencia y por descarte Bidoglio fue confirmado como entrenador leproso días después de que el propio D'Amico ratificara la condición de "técnico interino" del ex entrenador de la reserva. Y otra vez la dirigencia rojinegro le vuelve a pedir a Bidoglio que siga al frente del club.

Aunque el entrenador aclaró que estará junto al plantel solo en los dos restantes partidos de Superliga. Luego dará un paso al costado y los dirigentes tendrán dos semanas, previo al debut de Newell's en la Copa de la Superliga, para contratar nuevo cuerpo técnico.