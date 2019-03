Un malentendido y falsas acusaciones de racismo obligaron a renunciar a la editora de Vogue en Brasil. El problema comenzó cuando circularon por Twitter fotos de la fiesta en la que Donata Meirelles festejó su cumpleaños número 50. En ellas, aparecía Meirelles sentada y flanqueándola paradas dos mujeres negras vestidas de blanco. Una fashionista de Nueva York enseguida calificó las fotos de desagradables. “Parece una temática de amo-esclavo”, tuiteó Shelby Ivey Christie y, en seguida, otras personas la siguieron. Sin embargo, lo que Christie no tuvo en cuenta es que la fiesta tuvo lugar en Salvador, capital del estado de Bahía, y que las mujeres no representaban esclavas sino bahianas, uno de los símbolos más importantes de la cultura Candomblé. “Nosotras como Baianas de Acarajés somos anfitrionas, ese es nuestro trabajo. No somos esclavas, somos trabajadoras, este caso de racismo nunca existió”, afirmó Angelimar Trindade Santos Sousa, una de las bahianas que participaron de la recepción en el medio digital brasileño BNews. Finalmente, fue la ignorancia y la presión de las redes, y no el racismo lo que le costó el puesto a Meirelles.