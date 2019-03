La Facultad de Derecho de la UBA será escenario hoy, a las 17, de un panel dedicado al testimonio judicial en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, del que participarán Graciela Lois (Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas), Daniel Rafecas (juez y profesor de la facultad) y Vera Jarach (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), con la coordinación de Valeria Thus, docente y coordinadora del programa Justicia y Memoria de la casa. La actividad se hará en el aula 1 de Extensión Universitaria. En la misma facultad, pero a las 16, tendrá lugar la charla “Desafíos de la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de prácticas de Justicia Transicional en la Argentina”, con Daniel Rafecas, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, María José Guembé y el ex canciller Jorge Taiana.