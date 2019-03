Las administraciones de Cambiemos en Capital Federal y Bariloche no están de acuerdo con los murales y dibujos que aluden a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A 43 años del último golpe cívico militar, en ambas ciudades se había recordado la labor de las organizaciones de derechos humanos para denunciar el horror del terrorismo de Estado a través de intervenciones artísticas. Ninguna de ellas quedó en pie porque tanto el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta como el intendente de Bariloche Gustavo Gennuso ordenaron borrar esos murales y dibujos.

El domingo durante la concentración en Plaza de Mayo, un grupo de jóvenes artistas realizó un colorido mural sobre una pared roja en Avenida de Mayo entre Perú y Chacabuco. “Son 30 mil”, se podía leer en esa pared. Sin embargo, un video retrató a un hombre con pechera oficial del gobierno de la Ciudad tapando esas imágenes.

Loading tweet ...

“Rodríguez Larreta no sólo no marcha los #24M sino que dos días después sale a tapar murales. La memoria no se tapa, son 30.000”, denunció el legislador de Unidad Ciudadana Mariano Recalde vía Twitter.

A más de mil kilómetros de distancia, en Bariloche, la situación se replicó. Un grupo de personas que pasaron por el monumento a Roca que está emplazado en el Centro Cívico grabaron a los empleados de Gennuso tapando los pañuelos de las madres que habían sido pintados el 24 de marzo bajo la consigna “Memoria, Verdad y justicia”, según replicó el diario local En Estos Días.

Rápidamente los usuarios de las redes sociales repudiaron el accionar de Larreta y de Gennuso. "Hay que pintarlo otra vez, y otra vez, y 30.000 veces si es necesario", resaltaron al cuestionar que "tapando los murales borran la historia".

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...