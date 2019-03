El Departamento de Género y Abordaje Inclusivo de la Facultad de Medicina tuvo que intervenir por un nuevo caso de abuso. Se trata de un ayudante de la cátedra de Inmunología que fue denunciado por dos estudiantes la semana pasada y quedó rápidamente apartado de la actividad académica. "Esta decisión marca un precedente que será aplicado, sin atenuantes, en todo caso de denuncias que involucren a miembros de nuestro equipo docente", aseguró el titular de cátedra Jorge Geffner, al comunicar la aplicación del protocolo que rige en la casa de altos estudios para los casos de violencia de género.

El ayudante y estudiante denunciado fue Matías Perli, quien integraba ad honorem el equipo docente de Geffner. Las denuncias en su contra fueron publicas a mediados de marzo en la cuenta de Twitter @ContaloFmedUBA y coincidieron con el video viral con el que se denunció a Rodolfo Rothlin un ex consejero superior del rectorado de la UBA y docente de la Cátedra III de Farmacología. Las autoridades de la UBA reaccionaron rápidamente frente a la viralización de la primera denuncia, mientras que la semana pasada se convocó a las denunciantes de este segundo caso.

En la cuenta de Twitter fueron publicadas las capturas de pantallas de conversaciones por celular en las que Perli solicitaba a una de sus alumnas que le enviara fotos de ella desnuda. La estudiante se negó al pedido de las imágenes, pero un año después le insistió: "Ahora que ya tenés 18 me podés pasar fotos". A ese caso se sumó el de otro ex alumna y ayudante de la misma cátedra que reveló a ver sido abusada sexualmente durante el tiempo en que fue pareja del denunciado.

Esta denuncias ocurrieron poco después de que se viralizara el video en el que una estudiante ingresó en plena clase a denunciar a un ex docente de la Cátedra III de Farmacología. "Usted tiene varios antecedentes. Una de mis mejores amigas sufrió acoso por usted. En diciembre junté más de 15 testimonios de chicas desde 1998 hasta acá, algunas ya profesionales y futuras colegas", lo dijo la denunciante públicamente y cara a cara. "Ante los hechos que son de público conocimiento, en donde un ex profesor de la casa es increpado por una alumna que lo increpa en un supuesto caso de abuso, se procedió a iniciar un sumario administrativo interno", reaccionó rápidamente la UBA aquel 15 de marzo.

Dos días después, a través de la cuenta @ContaloFmedUBA, se conoció la decisión que había tomado el titular de la cátedra de Inmunología frente a las dos denuncias contra Perli: "En función de estas denuncias, he decidido apartar al docente en cuestión, a partir del día de la fecha, de toda actividad docente en nuestra materia. Esta decisión marca un precedente que será aplicado, sin atenuantes, en todo caso de denuncias que involucren a miembros de nuestro equipo docente".

Tras la primera reacción de la cátedra, el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo de la Facultad de Medicina convocó a las denunciantes a ampliar situaciones que habían sufrido para avanzar en la investigación interna sobre el ayudante denunciado. "Fui asustada pensando que me iban a juzgar, no me iban a creer o que, simplemente, no me iban a dar bola por hacerle una denuncia a alguien tan conocido dentro de la facultad. Pero, la verdad, me trataron súper bien y me sentí acompañada", destacó una de las denunciantes a través del mismo grupo del que surgieron las denuncias.

El caso, que no había trascendido públicamente como el que obligó a la UBA a emitir un comunicado publicado el pasado 15 de marzo, volvió a salir a la luz a partir de un grosero error cometido durante un informe del caso en el canal A24, en el que se mencionó al jefe de cátedra Jorge Geffner como abusador. "Jorge es un docente de los que ya no se ven, se dedica incasablemente a escuchar y a luchar por todas las necesidades de los alumnos", destacaron el grupo de estudiantes que coordinan la cuenta @ContaloFmedUBA y denunciaron el informe dado en el programa de Eduardo Feimann como "una campaña de desprestigio".