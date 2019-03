El miedo de Paula Perassi a hacerse un aborto quedó acreditado ayer con la declaración de José Luis Freijomil, un amigo de Gabriel Strumia (el principal acusado por la desaparición de la joven el 18 de septiembre de 2011) que luego se relacionó con Paula por las redes sociales y ella le hacía confidencias. Vive en General Rodríguez. Dijo que hasta hace 7 años, el empresario de San Lorenzo era su mejor amigo. Fue un testimonio importante en la segunda jornada de declaraciones que prueben lo ocurrido con Paula. La fiscalía acusa a Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky y Antonio Díaz por aborto sin consentimiento seguido de muerte, y a los policías Adolfo Puyol, Jorge Krenk, María José Galtelli, Gabriel Godoy y Aldo Gómez por encubrimiento. Ayer terminó de declarar Alberto Perassi, quien relató cómo había llegado a él la información del aborto, y luego ejercieron su derecho a declarar Puyol, Strumia y Rusñisky, sólo para responder al padre de la víctima. También declaró Miguel Fernández, policía encargado de peritar la computadora de la desaparecida.

Puyol pidió la palabra para negar su relación de amistad con Strumia -algo que afirmó Alberto Perassi- y cualquier vinculación con la causa. Según publicó la periodista Flavia Campeis en el diario Síntesis de San Lorenzo, el ex jefe policial dijo: "En 2007 lo conozco a Strumia porque arregla camiones. Pasó el tiempo, comenzó esta causa en 2011 y en 2012 empezó el señor Perassi a decir que yo tenía algo que ver y no es así. No soy amigo de Strumia, la única relación que tenía con él era comercial", expresó frente a los jueces. Luego recordó que tras quedar detenido, "le reclamé a Strumia 'por qué no agarrás y declarás si tenés algo que ver. Declará, así me haces declarar a mí de esto, porque no tengo nada que ver'", afirmó.

Enseguida, Strumia tomó la palabra, pero no aceptó preguntas, sólo se remitió al punto en cuestión. "Tiene mucha razón. Yo lo empecé a atender cuando compraron el camión volcador, lo fui atendiendo todo ese tiempo hasta hace un tiempo atrás que se rompió la relación comercial dada la situación del caso", se limitó a decir. Con esa declaración, los dos apuntaron a desmontar la teoría de la complicidad policial -o participación necesaria, para la querella- para hacer desaparecer el cuerpo de Paula.

En tanto, Rusñisky también respondió a Alberto Perassi, quien había relatado que un hombre de apellido Vázquez le había dado la información del aborto de Paula, que había terminado con su muerte. La acusada negó haber hecho abortos y dijo que la información brindada a Perassi se debió al despecho de su ex yerno Nicolás Vázquez, abandonado por la hija.

Paula Perassi estaba embarazada de seis semanas, según relató ayer Freijomil, quien sabía que era producto de una relación con Strumia. "Tengo un recuerdo que me dijo que había ido a visitar a un médico y que ella en sí, tenía miedo de hacerse un aborto y le pregunté por qué. Le dije que no sintiera miedo si estaba acompañada por Gabriel", contó ayer el testigo, quien dijo que "hasta hace siete años" Strumia era su mejor amigo. Según relató, en el fin de semana de la desaparición de Paula, ella estaba "impaciente" por encontrar a su amante.

Otro testigo fue Miguel Fernández, quien trabajaba en la Agrupación de Unidades Especiales, quien requisó la PC de Paula. Entre las búsquedas del historial de la computadora, el perito reconoció que Paula había buscado el viernes 16 de septiembre de 2011 lo siguiente: "sobre clínicas en Rosario para realizarse abortos", "clínicas en Córdoba", "calculadora de embarazo", "dónde abortar", "aborto preguntas frecuentes", "clínicas de aborto", "aborto preguntas más frecuentes", "aborto diferido de 6 semanas" y por último: "necesito abortar tengo 6 semanas, alguien conoce qué riesgo tengo", pregunta realizada en el buscador de Yahoo.