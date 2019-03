Los gremios estatales santafesinos, quienes llevan adelante un paro de 48 horas que culminará hoy con un alto acatamiento, confluyeron ayer en una masiva movilización frente a la Casa Gris para visibilizar el descontento por la oferta salarial del gobierno provincial. Además, rechazaron los anuncios de descuentos por los días de huelga. "El gobierno está caminando por un camino peligroso, el camino es el diálogo en la mesa paritaria", dijo la titular de Amsafé provincial, Sonia Alesso. En Rosario, los trabajadores municipales se sumaron a las protestas y realizaron una concentración multitudinaria frente al Palacio de los Leones para reclamar una oferta salarial. "Somos los únicos empleados del Estado municipal que no recibimos ninguna oferta para mejorar el salario", señaló el titular del gremio, Antonio Ratner. Los municipales también piden la aplicación de la cláusula gatillo.

En la Plaza 25 de Mayo de la ciudad capital, miles de trabajadores nucleados en ATE, Upcn, Amsafé, Sadop, Amra, Siprus y Festram manifestaron su rechazo al ofrecimiento de un 10 por ciento de aumento salarial, que incluye la aplicación de la cláusula gatillo atada a la recaudación. "Ni siquiera compensa lo que aumentaron las tarifas", planteó Alesso. Además, los estatales santafesinos repudiaron la amenaza del gobierno realizada la semana pasada de descontarles los días de paro.

En sus discursos, los principales dirigentes de los gremios convocantes dedicaron fuertes críticas a la administración provincial por haber firmado el Pacto Fiscal con la Nación en el 2017 que hicieron caer los recursos, y reafirmaron la decisión de continuar con los planes de lucha si no hay por parte del gobierno una oferta superadora. En este sentido, los docentes públicos ya votaron otro paro de 48 horas para el 3 y 4 de abril.

Desde Upcn, en tanto, exigieron al Poder Ejecutivo que "realice un análisis de la oferta que realizara la semana pasada y revea la misma con el objeto de no agravar el conflicto y de esta forma poder culminar con el mismo".

Los municipales rosarinos concentraron en Ovidio Lagos y Pellegrini y desde allí la nutrida columna marchó hacia el Palacio de los Leones donde realizaron un acto. "Con guardias mínimas en todos los hospitales, en las dos maternidades, en la Central de Operaciones de Emergencias, Defensa Civil, así y todo hoy (por ayer) había más de seis mil trabajadores, fue una movilización como pocas, lo que demuestra el estado de ánimo de la gente", describió Ratner en diálogo con Rosario/12.

El titular de los Municipales se quejó porque todavía no recibieron ningún tipo de propuesta tendiente a encarar una negociación salarial. "Los intendentes han manifestado que no pueden hacerla hasta tanto el gobernador Lifschitz no termine la negociación con los empleados provinciales. Esto quiere decir que si terminan de negociar a mediados de abril no nos van a hacer una propuesta antes. Esto motivó la reacción de los delegados que llevó al paro de 48 horas con la marcha", indicó Ratner.

También relaman que la cláusula gatillo no está atada a la recaudación. "Si uno lo mira en impuestos, tasas y retribuciones, todas han aumentado, y la decisión política de no aumentar no la tienen que pagar los trabajadores", consideró el dirigente gremial. "Hoy, que se están pagando las consecuencias de lo que firmaron, pretenden que esto no forme parte del salario de los trabajadores, quieren compensar esa recaudación achicando el salario de los trabajadores públicos, por eso tienen a toda la provincia de paro", argumentó Ratner.