El Plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomendó a uno de los organizadores de la marcha antiderechos Alejandro Geyer, quien consideró que una niña de diez años puede tener sexo consentido con un adulto, que “tenga criterios de responsabilidad y legalidad a la hora de expresar conceptos que pueden resultar vulneratorios de los derechos”, y lo invitó a “aclarar los dichos que fueran materia de repudio”. Además, los integrantes del plenario sostuvieron que la opinión del militante “demuestra un absoluto desconocimiento e ignorancia no solo del marco legal vigente respecto al abuso sexual infantil siendo claro e indubitado que no existe consentimiento posible por debajo de los 13 años de edad”, sino también sobre “los efectos traumáticos y las consecuencias devastadoras del abuso sexual infantil”. Y remarcaron que los dichos del dirigente católico y coordinador de las marchas celestes “resultan rayanos con una apología del crimen no tipificada penalmente”.