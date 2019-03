Trabajadores de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) de la ciudad entregaron leche en polvo a más de 100 familias en el Cesac N° 22 del barrio de La Paternal como forma de denunciar el recorte que realiza el Gobierno de la Ciudad en esta área. “Fue una entrega simbólica (de leche en polvo) para dar lo que el Gobierno no nos está brindando”, dijo a este diario Oscar Trotta, médico pediatra y ex director del Hospital Garrahan.

Los trabajadores de la salud denuncian que desde principios de año el Ministerio de Salud porteño no envía los kilos necesarios de leche en polvo para las familias que asisten a los más de cuarenta Cesac que hay en la ciudad. Según Trotta, hubo un recorte del 70 por ciento en la cantidad de leche que el Gobierno entregaba a los centros de salud. “Nosotros recibimos el reclamo por parte de las familias del centro N°22 de que no les entregaban la leche y el problema se replica en los otros centros de la ciudad”, describió. En el gobierno sostienen que la entrega es normal.

Trotta contó que el Cesac N°22 recibía 3600 kilos de leche en polvo y que en febrero de este año les enviaron sólo 600. “Y en marzo todavía no mandaron nada”, lamentó.

Ante este recorte, los profesionales de la salud decidieron iniciar la campaña “1000 litros de leche para los 1000 días”, destacando el rol fundamental que tiene la leche en los primeros dos años de vida de los niños. “Si bien promovemos y alentamos la lactancia materna en esta etapa, el suplemento nutricional que da la leche es fundamental”, señaló Trotta y destacó que, en su mayoría, son familias de sectores vulnerables las que asisten a los centros de salud para obtener leche en polvo. “Las familias que requieren leche no tienen otra alternativa como opción nutricional”, afirmó el médico pediatra.

Trotta también advirtió acerca de las consecuencias que puede tener en la salud de una persona no ingerir la cantidad suficiente de leche en los dos primeros años de vida. “Tendrá un déficit en el desarrollo físico, psíquico, intelectual y motriz que le va a producir menor rendimiento escolar y, posteriormente, laboral –aseguró–. Lo que no se logra en los dos primeros años de vida, no se recupera nunca más”.

El ex director del Garrahan sostuvo que la partida presupuestaria para financiar la compra de leche para los centros fue aprobada en la Legislatura a fines del año pasado cuando se votó el presupuesto 2019. Sin embargo, aseguró que desde el Ministerio de Salud, encabezado por Ana María Bou Pérez, les informaron que se redujo la entrega por “un problema de licitación” y, al mismo tiempo, que “bromatología no permite la entrega de leche”.

Los trabajadores de la salud iniciaron un reclamo con la Defensoría del Pueblo. “La Defensoría abrió un expediente para hacer un pedido de informe al Gobierno y en la Legislatura porteña, María Rosa Muiño (FpV) también inició un trámite de pedido de informe”, aseguró Trotta.

“Nosotros vamos a seguir con la entrega de leche en los centros de salud hasta tanto se resuelva este problema. La mayoría de los médicos estamos comprometidos con este reclamo”, afirmó el médico y contó que los profesionales de la salud son quienes convocan a las familias para recibir la leche donada por organizaciones sociales.

PáginaI12 consultó al respecto al Ministerio de Salud. La respuesta llegó mediante un vocero de prensa: “La ciudad abastece de leche a todos los Cesac con normalidad. En enero de este año se incorporaron 30.000 kilos de leche y el próximo 28 de marzo se realizará una compra de 70.000. A su vez, se sumarán 50.000 kilogramos que entregará Nación la semana que viene. En abril, la Nación enviará a la ciudad la partida de leche asignada, que es de 44.845 kilos”.

Informe: Ludmila Ferrer.