Mientras el peso se derrumba frente al dólar y la cotización de la divisa establece nuevos récords una hora tras otra, Mauricio Macri le restó toda importancia al tema y consideró que las políticas económicas de su gobierno son totalmente ajenas a este fenómeno, que se deriva exclusivamente de causas externas, a su criterio. “Es muy importante que entendamos, nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube lo mismo en Brasil, en Turquía, en todas partes. Hay cosas que tienen que ver con el mundo, hoy nosotros tenemos una política monetaria seria, vamos a tener un superávit comercial de 10 mil millones de dólares, el turismo receptivo no para de crecer todos los días. Han pasado cosas que nos dan mayor solidez, lo que no significa que si el mundo se devalúa frente al dólar, nosotros no devaluemos”.

En su comentario, el presidente de la Nación, al aludir a la suba del dólar en los países emergentes en el día de hoy –en la región se verificó en Brasil, Chile y México, entre otros—, no tomó en cuenta que el derrumbe en el caso argentino es generalizado, viene reproduciéndose en ocho jornadas consecutivas y alcanza una dimensión que supera varias veces la de sus países vecinos. Caen las acciones en el mercado local, los ADR de empresas argentinas en Nueva York, los bonos de la deuda, mientras el Banco Central sube las tasas a niveles insostenibles para la economía real (hoy la ubicó arriba del 67,2 por ciento anual) sin poder ni siquiera así contener la suba de la divisa.

Por otra parte, los buenos resultados que el gobierno espera obtener el comercio exterior y en turismo no llegarían a compensar la corriente de salida de divisas por fuga de capitales, que en estas horas parece estar acelerándose con la dolarización de carteras de los principales fondos que operan financieramente en la plaza argentina. Precisamente, esta fuga de divisas es la que determina el grave déficit en la balanza de pagos que, año a año desde 2016, fue compensado con un aumento del endeudamiento externo.

Durante su participación en el Congreso de la Lengua, en Córdoba, Macri hizo las referidas declaraciones al medio Cadena 3. Posteriormente, en un diálogo con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, tuvo otras definiciones económicas. “Hoy estamos saliendo del golpe del año pasado, el campo nos está dando un empujó con la cosecha”, señaló, sin referirse a la retención de liquidaciones de los exportadores frente a la perspectiva de un dólar que sigue subiendo sin techo. “Una pyme no puede crecer con una tasa del 70 por ciento, pero creo que los argentinos no vamos a volver atrás”, reafirmó.

"Nunca hay más oscuridad que en el segundo antes de amanecer", agregó el mandatario en su intento de agregar optimismo a la crítica situación económica.