Según las observaciones de los astrónomos, el eje rotatorio de la Tierra está cambiando de posición. El planeta está alterado por el ambio climático y ya no gira del mismo modo que antes. Nada gira de la misma manera y las transformaciones se aceleran de forma vertiginosa. La incertidumbre es tal que hay demasiadas oportunidades para que los discursos más reaccionarios encuentren cabida y prosperen. Al mismo tiempo, semejante dislocación convive con aquello que el psicoanálisis ha descubierto como perseverancia o, tal vez, obstinación de la estructura por repetirse. Hace pocos días, un zorro entró en un corral de gallinas de un criadero en la Bretaña francesa (no es una "fake news", es solo una anécdota curiosa: https://actu.orange.fr/…/bretagne-un-renard-tue-par-des-pou…). No cayó en la cuenta de que se trataba de una instalación ultra moderna, con puertas que se cierran automáticamente al caer la noche y que lo dejaron atrapado entro. Las gallinas, ni cortas ni perezosas, lo mataron a picotazos. Son los nuevos tiempos, que claman por otra justicia. Los biólogos dicen que es un fenómeno raro, pero yo creo que hasta las gallinas están decididas a ponerse a tono con la época. Por otra parte, la gloriosa gesta de las mujeres no debe caer en el tópico de que ellos tienen la vida más fácil. Esa idealización de la masculinidad poco favor le hace a la causa femenina. El 8 de marzo pasado en Zaragoza un joven británico fue encontrado deambulando por la calle desangrándose y con el pene amputado. Había puesto un anuncio ofreciendo contratar a alguien para que lo castre y al mismo tiempo filme todo el evento. Como la tasa de desempleo es muy alta, no le fue difícil encontrar un candidato para la tarea. La policía halló el miembro amputado en la casa del chico y un equipo de cirujanos (en España tenemos algunos de los mejores del mundo) lograron reimplantarlo.

"Muchos hombres son invención de una mujer. Si ella se retira, él se desploma. Por eso algunos no soportan quedar plantados".

Reacción muy loable, tanto la de la policía como la de los médicos, pero que probablemente solo sirva para que el inglés, horrorizado ante el retorno de aquello de lo que necesitaba librarse, vuelva a intentarlo. Valga este ejemplo para entender que esa cosa que los hombres llevan entre las piernas da tantas satisfacciones como penurias, y en ocasiones más de las últimas que de las primeras. La virilidad puede ser una desgracia, lo es para muchísimos hombres. No para todos, seguramente, pero a nadie le sale gratis adquirirla (aunque el precio no sea siempre tan caro como el de este súbdito de Su Majestad) y para colmo con resultados que en muchos casos dejan bastante que desear. Muchos hombres son, en el fondo, el esfuerzo de invención por parte de una mujer. Si ella se retira, él se desploma. Por eso hay quienes no pueden soportar que un buen día ella se de la vuelta y lo deje plantado. La desgracia de un hombre acaba así en tragedia para la mujer. De nada sirve adoctrinar a una mujer para que deje de tutelar a un pobre infeliz o a un paranoico de cuidado. Para ella eso puede ser el máximo desafío de su vida, la empresa personal más importante. El coach que se empecine en convencerla de que está haciendo un negocio ruinoso se llevará un chasco. Los desfiladeros del goce son torcidos, laberínticos, perversamente secretos. A veces resisten a cualquier cosa, incluso a los discursos más iluminados. Es imprescindible poder transmitir lo que el psicoanálisis nos enseña al respecto, porque si "lo personal es político", el psicoanálisis algo sabe sobre lo personal…

*Psicoanalista. Argentino residente en Madrid