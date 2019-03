La campaña de Omar Perotti (foto) transitó por estos días el norte santafesino. "En todos estos años no he visto una fuerte decisión política de acompañar al que produce y al que trabaja. Tenemos una provincia con potencialidad para generar más riqueza, y tenemos que ponernos en marcha", dijo el precandidato a gobernador peronista en su recorrida por los departamentos General Obligado, Vera y San Javier. "Si nos comparamos con las provincias vecinas, no estamos bien en obras. Uno ve como Córdoba, Chaco y Santiago del Estero han avanzado en obras hídricas, y nosotros no. Y sufrimos las consecuencias con las inundaciones". Asimismo, se preguntó: "¿Somos menos los santafesinos que los cordobeses o los chaqueños, que no podemos resolver esto? Allí es donde tiene que aparecer la discusión de la Santa Fe que viene".