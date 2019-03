El Frente de Izquierda movió ayer el tablero político local al proponerle en público a Ciudad Futura y al Frente Social y Popular que traccionen su voto a gobernador al candidato Octavio Crivaro (foto), para superar el piso de 40 mil votos que se requieren en las primarias para competir en la elección general.

El FIT difundió ayer una extensa carta en la que Crivaro argumentó sus razones, habida cuenta de que esas dos fuerzas -aliadas en el nivel municipal y legislativo de las PASO- prescinden de apoyo explícito a precandidaturas de gobernador, luego de que fracasara su acuerdo con la peronista María Eugenia Bielsa.

"Queremos hacer un llamado a Carlos del Frade y a los compañeros y las compañeras de Ciudad Futura, así como a sus votantes, a que nos apoyen en la elección a gobernador para superar el piso de 40 mil votos que necesitamos, para que no silencien en las generales a la única voz independiente a los partidos tradicionales, el Frente de Izquierda", dijo.

"No creemos que organizaciones populares deban apoyar a una ex funcionaria de Reutemann, ex vicegobernadora del privatizador Obeid. Ni avalar listas que llevan candidatas como Silvina Frana, que al igual que Perotti, ese amigo de la Rural, apostó a que no se vote el aborto legal, seguro y gratuito", planteó Crivaro. "Corral, ya sabemos, es el candidato del FMI. Bonfatti no es alternativa porque con el Frente Progresista se fortalecen los poderosos como las aceiteras, la cúpula policial y la Iglesia", descartó.