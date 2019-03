"Es un recomienzo de la actividad de nuestro partido, y estoy orgulloso de que quienes encabecen nuestra lista de candidatos al Concejo sean dos jóvenes como Juan (Marenghini) y Jeny (Galván). Es sembrar una nueva política, porque hasta ahora los que llegan al Concejo se atornillan y trabajan para su reelección, para asegurarse el futuro personal". Así resumió Héctor Cavallero el presente del Partido del Progreso Social, el espacio que fundó en 1996, tras su ruptura con el socialismo popular de Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner.

En etapa de recambio generacional, e integrando el frente Juntos, la convergencia de 14 partidos y organizaciones alrededor del Partido Justicialista. Para el ex intendente ese es el lugar a ocupar en la coyuntura política. "Este momento hay en Latinoamérica un reflujo de las fuerzas progresistas, nacionales y populares, y tiene que ver con la falta de conducción política. Hay que recuperar la ética, la honestidad, pero también luchar, hacer algo contra la corrupción. Hay que poner mayores niveles de control en los gobiernos, y a cargo de la oposición o de personas que hayan demostrado honorabilidad independientemente de su filiación política", dijo el diputado provincial en la sede partidaria donde presentó a los candidatos a concejal del PPS.

Ese anhelo, definió el Tigre, se explica mejor en la interna peronista detrás de la postulación de María Eugenia Bielsa para la gobernación. "Una gran compañera honesta, que no precisa hacer propaganda de ello como sí necesitan hacerlo otros. Son pocas las personas en esta ciudad que con su solo nombre alcanza para dar fe de honestidad", elogió. El PPS apoya a Bielsa, y ocupa en la figura de Alicia Cavallero el tercer lugar en la nómina de candidatos a diputados encabezada por Silvia Frana.

Cavallero no evitó una tácita alusión a la concejala Fernanda Gigliani, que desembarcó en el Palacio Vasallo por el PPS, que luego abandonó el espacio, y que hoy busca renovar su banca con partido propio. "La lista la encabezan dos jóvenes que se postulan por primera vez, y es un valor en sí, porque los que llegan al Concejo se atornillan y trabajan para su propia reelección, y en vez de trabajar para la comunidad, cuando llega el final del mandato piensan en cómo harán para renovar. La mayoría de los candidatos van por la reelección, y eso habla de que en lugar de pensar en resolver las necesidades del pueblo piensan en cómo resolver su futuro personal. A veces me he equivocado con los candidatos y eso al partido le costó mucho. Estoy seguro que hoy no nos hemos equivocado con Juan y Jeny", afirmó. Marenghini y Galván son militantes barriales del PPS y han trabajado como asesores en los bloques parlamentarios del partido.

Cavallero consideró que su partido está en un momento de renovación. Su mandato como legislador provincial -electo en 2015, por la lista peronista que en ese momento postuló a Omar Perotti para gobernador- expira este año.

"Es un recomienzo de nuestra actividad", dijo y recordó el punto de partida: "En 1983 saqué 12 mil votos en toda la provincia como candidato a gobernador, y 4 mil votos en Rosario. La militancia, la persistencia, hizo que a los dos años lográramos llegar al Concejo", evocó Cavallero. Después vendría la renuncia de Usandizaga, y el triunfo del '89. "Nunca hay que tirar la toalla en defensa de nuestras ideas, del concepto de igualdad. Porque es en un municipio donde mejor se puede llevar adelante ese propósito", dijo.