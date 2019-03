La fábrica de cerámica Verbano decidió ayer suspender durante todo abril a los 135 trabajadores por la caída en las ventas. Según explicó el referente del gremio Ceramistas de Capitán Bermúdez, José Aguirre, Verbano produce 12 mil platos por mes y sólo vende 1.500 unidades. "Es imposible sostener una fábrica que sale alrededor de 700 mil pesos por día abrirla con ese nivel de ventas, por eso entendimos que la propuesta de la empresa es la menos dolorosa, pero el futuro es incierto", resumió el dirigente gremial en diálogo con Rosario/12. Aguirre señaló que pedirán hoy la intervención del Ministerio de Trabajo.

Apremiados por la caída en las ventas y ante la imposibilidad de afrentar el costo de los servicios, la empresa determinó la suspensión de la producción en abril. En una asamblea realizada ayer por la mañana, los trabajadores aceptaron la medida. Dependiendo de la antigüedad, los trabajadores percibirán entre el 55 y 60 por ciento del sueldo, pero el futuro de la fábrica de vajillas, de capitales portugueses, es incierto.

"Las condiciones son todas iguales a lo que les pasa a los compañeros de la UOM, a los panaderos, y a la mayoría de los trabajadores. Esto tiene que ver con un producto que no es de primera necesidad porque si hoy la gente compra la carne en cuotas no va a comprar un plato de 250 pesos", explicó Aguirre.

Sobre la decisión de la empresa, el dirigente ceramista señaló: "Hemos entendido que la propuesta es la menos dolorosa. Creíamos que iban a venir con una propuesta de achicamiento del plantel, pero se planteó la suspensión por 30 días. Después de rechazar ofrecimientos menores, acordamos una cifra de 16 mil pesos para cada uno de los trabajadores".

La empresa produce 12 mil unidades por mes y las ventas apenas arañan las 1.500. "Es imposible sostener una fábrica que sale alrededor de 700 mil pesos por día abrirla con ese nivel de ventas, es una ecuación que no cierra por ningún lado, y además no hay financiamiento para Pymes, ir al banco a pedir un descubierto sale un 65 por ciento, mientras al gobierno nacional no le importa absolutamente nada", lamentó Aguirre.

La empresa no presentó un procedimiento de crisis y los ejecutivos siguieron las instrucciones que dieron los propietarios portugueses para llegar a un acuerdo con los trabajadores. "Los contadores plantearon la posibilidad de presentarse en concurso de acreedores, pero como no tienen ningún fondo para poder afrontarlo tomaron este atajo", explicó el ceramista.

De todos modos, el gremio pedirá hoy la intervención de la cartera laboral que conduce el ministro Julio Genesini para garantizar el acuerdo verbal por las suspensiones. "Si bien agotamos todas instancias de negociación, queremos ver la posibilidad de que la empresa pueda hablar con el Ministerio de la Producción para que le den una mano. Lo cierto es que en todos estos años nunca la provincia llamó para cotizar algún precio de mercadería. Comprar platos chinos y no comprar en Capitán Bermúdez refleja el poco interés que tienen los compañeros funcionarios", razonó Aguirre.