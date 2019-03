El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió ayer en una convocatoria de emergencia pedida por Siria para tratar la posición de Estados Unidos respecto de la anexión a Israel de los Altos de Golán. Siria, por su parte, pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que haga una declaración pública y clara respecto de la decisión de Estados Unidos. “Reconocer la anexión del Golán sirio es una agresión flagrante contra la soberanía y la integridad territorial de Siria, y una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”, subraya el documento enviado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La reunión fue solicitada por Damasco luego de considerar que el decreto firmado por Donald Trump, que reconoce a la estratégica meseta del Golán como territorio israelí, es una violación de las resoluciones de la ONU. El organismo internacional firmó tres resoluciones que piden a Israel que se retire del territorio que conquistó de Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y que anexó en 1981, un paso que nunca fue reconocido por la comunidad internacional. En sintonía con Siria, la Unión Europea afirmó que no reconoce la soberanía israelí en los Altos del Golán. “La posición de la Unión Europea sobre el estado de las Alturas del Golán no cambió. En línea con el derecho internacional y las resoluciones 242 y 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea no reconoce la soberanía israelí sobre las alturas ocupadas del Golán”, dijo la Alta Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.

Antes de comenzar la reunión, el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, afirmó que es tiempo de que la comunidad internacional reconozca la soberanía de su país en esa zona. “Durante 19 años Siria usó el Golán como un puesto avanzado contra el estado de Israel y ahora es Irán el que quiere colocar a sus soldados en la frontera del mar de Galilea. Israel nunca aceptará esa realidad y es momento de que la comunidad internacional reconozca que el Golán seguirá bajo soberanía israelí para siempre”, dijo Danon en un breve comunicado. El embajador interino de Estados Unidos ante la ONU, Jonathan Cohen, coincidió con su par israelí argumentando que la decisión de Washington responde a enfrentar al presidente sirio Bashar al Asad y a las autoridades iraníes.

”Permitir que los Altos sean controlados por Siria e Irán es hacer la vista gorda ante las atrocidades de sus gobiernos”, dijo Cohen.

Sin embargo, parece ser que Estados Unidos e Israel están solos en este asunto. En una reunión del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente celebrada el martes, varios países habían rechazado la disposición de Estados Unidos, mientras que un conjunto de naciones europeas manifestó su preocupación por las consecuencias en la región.