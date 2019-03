Una jueza de familia, de Bariloche, rechazó el pedido de amparo de un hombre quien solicitaba que se impidiera a su ex realizar la interrupción legal de su embarazo de tres meses. El fallo sostiene que el demandante “carece de legitimación para instar la acción” del amparo, “no puede incidir en la decisión más que la propia embarazada y los profesionales que la asistan”, y para colmo “ni siquiera tiene certeza de ser el padre”. Pero además, la jueza, María Marcela Pájaro a cargo del Juzgado 7 de Familia, sostuvo de acuerdo al fallo F.A.L. de la Corte Suprema que la judicialización (es decir, el pedido de amparo para detener la ILE) incluye la posible prohibición de un aborto autorizado en la legislación penal y, por lo tanto, aclara que es contraria a la ley.

El fallo es reciente, del miércoles pasado, y está vinculado a un expediente de violencia familiar que tramita en ese mismo juzgado. El demandante “plantea acción constitucional con el objeto de que la Sra. L.B. –quien fuera su pareja y a quien califica de ‘exmujer’– no interrumpa el embarazo de 3 meses que estaría cursando”, cita el fallo. La jueza aclara que el hombre ya había iniciado una acción penal por el mismo motivo del amparo, impedir que se practique la ILE.

Pájaro dispuso “rechazar in limine (desde el inicio) el amparo”, apoyada en cuatro “razones conjuntas”. La primera tiene que ver con que “el actor carece de legitimación”. El solicitante pide el amparo “contra la Sra., a quien se le atribuye la lesión del derecho constitucional cuya protección el actor reclama”, es decir, por la vida del embrión. La jueza se inserta positivamente en el debate que conmovió las estructuras del Congreso el año pasado, y sostiene que “aún cuando el art. 19 del CCyC (Código Civil y Comercial) marca el comienzo de la vida con la concepción, la calidad de persona se adquiere con el nacimiento ya que de no producirse se considera que la persona nunca existió.”

Para reforzar su decisión, recordó el caso “Artavia Murillo”, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. La jueza recuerda que la Corte IDH sostiene que el derecho a la vida estará protegido por la ley en general, incluida “la vida prenatal” pero que “si la vida de la madre y la del concebido no son compatibles, surge la posibilidad de aborto no punible admitido por ley, como una suerte de privación no arbitraria”, explica en su fallo.

Pájaro sostiene que por lo tanto el hombre “no está legitimado” ya que “recién a partir del nacimiento” podría detentar un “eventual derecho”. Y la jueza agrega que además “en su presentación, P. (el demandante) ha dejado entrever que ni siquiera tiene certeza de ser el padre”, y cita el acta del peticionante que solicita que “... se le impida efectuar tal acto (la ILE) a fin de que, cuando nazca el bebé practicarse el ADN correspondiente y, en caso de que ella no desee criarlo, hacerse cargo del niño.”

“En el derecho nacional –sostiene la jueza–, en que el aborto está penado por el art.86 del CP salvo aquellas hipótesis que lo convierten en una práctica lícita sujeta a un criterio médico-sanitario, resulta más claro aún que (el hombre) no puede incidir en la decisión más que la propia embarazada y los profesionales que la asistan.”

La segunda razón que sostiene la decisión de la jueza se basa en el fallo F.A.L./2012 de la Corte. Recuerda que los lineamientos en la causa F.A.L. “ponen en claro que la cuestión atinente a la procedencia del aborto no punible o interrupción legal del embarazo -ILE- es un asunto que le corresponde a los profesionales de la salud, siendo la judicialización un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego”.

“La experiencia indica que cada caso que ha sido judicializado lo ha sido para dilatar los tiempos hasta hacer que la práctica del ILE se vea imposibilitada por el avance de la gestación”, sostiene Pájaro, en coincidencia con los reclamos que realizan las organizaciones feministas.

La tercera razón es el “contexto de violencia”. La jueza sostiene que “se halla verificada la violencia de género, en que la Sra. es víctima y el Sr. victimario”. Señala que el equipo de su juzgado produjo un informe en el que se constató que la mujer estaba inmersa en un círculo de violencia durante más de 15 años, y que se comprobó incluso “violencia infanto - juvenil de tipo psicológica y física hacia los hijos”.

Por último, cita el artículo 51 del Código Civil, que “declara la inviolabilidad de la persona humana y el derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”. Describe que “el principio de inviolabilidad de la persona se sustenta en el de autonomía, y se describe como la proscripción de imponer a la persona contra su voluntad, sacrificios y privaciones que no redunden en su propio beneficio.”

Y sostiene que por lo tanto, “la pretensión de que alguien lleve adelante un embarazo para satisfacer intereses de quien eventualmente podría ser el padre de la persona por nacer, resulta violatorio de estos preceptos y llevan sin más a la desestimación del planteo, también con fundamento en el propio Código Civil.”

“A modo de disquisición –finaliza la jueza– entiendo procedente hacer notar que este tipo de situaciones ponen en evidencia la necesidad de una regulación moderna y actualizada del aborto, sobre los lineamientos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”. “Aún si la Sra. S. quisiera practicarse un aborto punible, de los tipificados en el Código Penal, ¿cuál sería la forma en que el Estado podría ‘prevenir’ tal conducta? –se pregunta la jueza– ¿Sería lícito, por ejemplo, proceder al encarcelamiento preventivo, o a una internación involuntaria hasta que se complete la gestación? Está claro que a la luz de la frondosa regulación protectiva de las mujeres, ya sea del sistema de Naciones Unidas, del sistema interamericano, más las leyes nacionales y locales, que no hay forma de prevenir esta conducta. Esto es así porque no puede soslayarse que el embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia por fuera del cuerpo gestante ni puede ser protegido sin afectar a ese cuerpo gestante, que es, lisa y llanamente, un ser humano”.