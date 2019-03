Los motivos de la Justicia para procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner parecen no tener fin. Por caso, el juez federal Claudio Bonadio decidió ayer acusar a la senadora por el supuesto traslado de diarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Santa Cruz en aviones oficiales, entre 2003 y 2015. La causa en cuestión, que involucra también al ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, es una de las tantas derivaciones del caso de las fotocopias del cuaderno de Oscar Centeno.

La imputación a Cristina Kirchner y a Parrilli es por “malversación de fondos”, un cargo que la ex presidenta negó en los tribunales de Comodoro Py cuando fue indagada el lunes 25 de febrero, en una lista que incluyó ocho causas diferentes. “Jamás, ni Néstor Kirchner ni la suscripta utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales. Quien afirme lo contrario indudablemente miente, y cuando las actuaciones lleguen a una instancia oral y pública, espero que ante tribunales imparciales, ello quedará debidamente desvirtuado”, planteó CFK en el escrito presentado en ese momento.

En su momento, Fernández desestimó ésta y las otras siete causas, entre ellas la que investiga la compra de Gas Natural Licuado, por la que fue procesada con prisión preventiva hace menos de dos semanas, y donde figura el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien se presentó a declarar para evitar que la causa se cayera luego de que se probara que la pericia con la que se sostenía la investigación era falsa.

Para este procesamiento, el juez dispuso trabar embargos sobre los bienes de CFK y Parrilli por 500.000 pesos. El magistrado afirma contar con testimonios de ex pilotos de la flota presidencial que afirman haber realizados vuelos hasta Río Gallegos y El Calafate para trasladar los diarios del día que se imprimen en la ciudad Buenos Aires. En el escrito, de unas 30 fojas, Bonadio presenta una tabla para calcular el gasto que significaron estos vuelos que la ex presidenta asegura nunca existieron y que forman parte de la persecución política que existe en su contra.

Parrilli afirmó por escrito que “no tengo un tribunal imparcial e idóneo para ejercer mis derechos de defensa, por lo que cumpliré con la asistencia al Tribunal y en el momento en que se resuelvan las pendencias incidentales brindaré mi versión de los hechos que se me imputan”.