Boca Juniors, que lleva una serie positiva de cinco victorias consecutivas, una por la Copa Libertadores, recibirá hoy a Banfield, por la penúltima fecha de la Superliga. Esa serie le brindó al técnico Gustavo Alfaro el respaldo que necesitaba su ciclo, que comenzó hace un par de meses, y a los jugadores la confianza para dar un plus y aportar lo que tenían guardado, tales los casos de Emmanuel "Bebelo" Reynoso, ignorado en el ciclo anterior, el colombiano Sebastián Villa, Mauro Zárate y hasta Emmanuel Mas. Para recibir al Taladro, Alfaro ensayó con el arquero y la defensa titular, en el medio estará Iván Marcone, pero no el uruguayo Nahitán Nández, recién llegado desde China luego de haber jugado para su seleccionado un torneo internacional en la fecha FIFA. En el lugar de Nández jugará el colombiano Jorman Campuzano. Otro que no estará desde el inicio será el colombiano Villa y eso motivará el regreso del cordobés Cristian Pavón. Más temprano, en Rosario, Newell's recibirá a Huracán.

NEWELL'S: Aguerre; Nadalín, Paredes, Fontanini, Ferroni; Cacciabue, B. Rivero; Leal, Formica o A. Moreno, M. Rodríguez; A. Rodríguez. DT: H. Bidoglio.

HURACAN: A. Silva; Chimino, Mancinelli, Salcedo, W. Pérez; Auzqui, Damonte, I. Rossi, Roa; Gamba, A. Chávez. DT: A. Mohamed.

Estadio: Newell's.

Arbitro: Patricio Loustau.

Hora: 19.

TV: TNT Sports.

BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Mas; Marcone, Campuzano; Pavón, Zárate o Tevez, Reynoso; Abila. DT: G. Alfaro.

BANFIELD: Cambeses; L. Gómez, Civelli, J. Rodríguez, C. Bravo; Payero, Cecchini, Dátolo; J. P. Alvarez, J. Carranza, Urzi. DT: H. Crespo.

Estadio: Boca Juniors.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Hora: 21.10.

TV: Fox Sports Premium.