El itinerario de visitas para la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario comienza este fin de semana. Movilizará a 90 músicos junto a la impronta de Tchaikowsky, Massa y Beethoven. Las localidades de Pueblo Esther, San José de la Esquina y María Susana ofrecerán los escenarios principales, y en todas las funciones la entrada será libre y gratuita.

"Es una de las actividades más importantes para nosotros, porque es cuando la orquesta llega a la mayor cantidad de gente en toda la provincia", dice Irene Chaina, Directora Provincial de Organismos Estables a Rosario/12. "Normalmente, las temporadas son en el teatro y para la gente de Rosario. Durante los dos últimos años las funciones han sido a sala completa. Y eso es algo muy satisfactorio, porque cumple el objetivo de la orquesta. La orquesta es de todos, la pagan los impuestos de todos, y cuanta mayor cantidad de gente la vaya a escuchar, mejor. Cuando salimos al interior, lo habitual es elegir tres localidades para la primera mitad de año, y otras tres para la segunda mitad", agrega.

La gira es organizada por la Dirección Provincial de Organismos Musicales y la Dirección Provincial de Programación Territorial de la Secretaría General de Programaciones, en el marco del programa cultural Querer, Creer, Crear. Culturas en movimiento. A través de la tarea que se desempeña desde el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, la Sinfónica ha visitado desde 2014 distintas localidades y escenarios del interior santafesino. En este caso, lo hará con un repertorio que, bajo la dirección del maestro David del Pino Klinge, articula obras de Juan Bautista Massa (Primera Suite Argentina), Ludwig van Beethoven (Sinfonía Nª 5, movimientos I y II) y Piotr Illich Tchaikowsky (Sinfonía Nª 2: "Pequeña Rusia", movimientos III y IV).

"Lo que sucede es muy interesante porque el director explica las obras y la gente tiene una acceso más directo. Este director es muy querido por el público, y cuando a la gente se le da un poco más de información, uno escucha con más interés. No es que la música no pueda escucharse solamente, pero si sabés sobre el contexto histórico o por qué el compositor hizo tal o cual cosa, se participa más. Entre músicos, personal técnico y gente de producción, se van a trasladar más de 100 personas, durante todo un fin de semana. Da mucho orgullo sacar a la orquesta en el estado en que está actualmente, porque ha elevado muchísimo su nivel técnico y musical. No sólo porque éste es un gran maestro, el anterior también lo era, pero le tocó una época un poco más ingrata, cuando no hubo concursos. Cuando los hubo, ingresó mucha gente nueva, con más alto nivel técnico, y empezaron a hacer obras de mayor envergadura. En estos últimos años se aumentaron los cargos de los músicos, ahora tenemos una orgánica más completa, más cercana a la ideal, y se hacen con más facilidad los repertorios de los siglos XIX y XX, que necesitan de orquestas más grandes", señala Chaina.

--La recepción de la Sinfónica en estas giras debe ser toda una experiencia en sí misma para los músicos.

--Hasta el punto de que en otras giras, en las cuales se han quedado a dormir, a la mañana siguiente los interpelaban. La gente se saca fotos con ellos, les hace preguntas. Lo mismo sucede ahora, la gente se acerca a conversar al final de concierto. Muchas veces hay chicos a quienes los músicos les permiten probar los instrumentos o tenerlos más de cerca. Tenemos referencias de gente que con los años nos ha comentado que gracias a la visita de la Sinfónica, ahora son músicos y trabajan en una orquesta. Esa es una finalidad muy importante. La de dar placer a nivel de la música, ni hablemos; la de enriquecer el nivel cultural de la gente, por supuesto; pero que surjan vocaciones, es uno de los más importantes cumplidos. De pronto, gente que nunca se imaginó que podría tener una salida laboral al tocar un instrumento, puede descubrir y tener esa felicidad de trabajar en algo que es tu vocación. Le sumás a eso los Conciertos Didácticos, para los cuales vienes 10 mil, 11 mil chicos de distintas ciudades y de Rosario, y me parece que es muy enriquecedor. Los músicos se sienten muy contentos y pendientes de que se realicen estas giras. Lo ideal sería que con el tiempo no decaigan estas actividades, sino que haya todavía muchas más.

En cuanto al itinerario, hoy, a las 21, la Sinfónica visita Pueblo Esther, en el SUM de la Escuela Nº 149 "José Hernández" (Juan B. Alberdi 1190). Mañana a las 21, el encuentro será en San José de la Esquina, en el Club Atlético Centenario (Ruta 92 y Fanfarria Alto Perú). El domingo, a las 19.30, en María Susana (Santiago del Estero 901).