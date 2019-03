Las boleterías del Coloso del Parque venderán hoy entradas para el partido de esta tarde con Huracán. La atención será a partir de las 11 y para no socios se ofrecerán generales a 400 pesos. Los socios accederán al estadio con cuota de marzo. Las plateas socios costarán a partir de los 350 pesos y para no socios 750. En la tribuna oficial los socios abonarán 150 pesos y los no socios 550. Se exigirá DNI para ingresar a la cancha.

7 Partidos suma Huracán sin ganar, con dos derrotas y cinco empates.

Jugador sancionado

La dirigencia de Newell's sancionó a Francisco Fydrisewski con un mes sin cobrar el sueldo y fue marginado del plantel por ser detenido conduciendo en estado de ebriedad. Al respecto, el técnico Héctor Bidiglio expresó: "Lo queremos ayudar. Está todo el cuerpo psicológico con él porque cometió un error, pero hay algo por detrás, un problema familiar. Es un jugador que pertenece al club, pero no va a estar este partido".

"Tan equivocado no estaba en irme de Central: me fui en el momento justo". Javier Pinola, ex jugador de Central.

Las Leonas y China

Las selecciones mayores de hockey sobre césped femenino y masculino jugarán tres partidos en la ciudad en el marco de la Pro League 2019. La primera fecha se jugará este domingo. Las Leonas se medirán con China y Los Leones se medirán con España.El estadio tiene capacidad para 12 mil espectadores y se encuentra ubicado en avenida Calasanz (continuación de Mendoza). Las otras fecha que se jugarán en la ciudad son el 6 y 14 de abril.