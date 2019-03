Desde Santa Fe

El ministro de Gobierno Pablo Farías analizó ayer la estrategia oficial para restablecer el diálogo con los gremios del sector público en conflicto. En las próximas horas convocará a los líderes de UPCN Jorge Molinas y de ATE Jorge Hoffman para reanudar las negociaciones en la mesa paritaria el lunes próximo en la búsqueda de un acuerdo salarial. Y lo mismo podría ocurrir con la secretaria general de CTERA y Amsafé, Sonia Alesso y de su colega de Sadop, Pedro Bayúgar, pero sólo si levantan el paro docente de 48 horas de la semana que viene que empalmará el feriado del martes 2 de abril con la huelga del miércoles 3 y jueves 4. Mientras tanto, Farías ya distribuyó entre sus colegas del gabinete una "circular interna" de la Casa Gris que les "encomienda" adoptar los "recaudos necesarios" para descontarle a los trabajadores del Estado los "días no trabajados" por "las medidas de fuerza" de docentes, estatales, médicos y profesionales de la salud nucleados en Siprus y Amra, la semana pasada.

Ayer, el mismo Miguel Lifschitz confirmó que Farías estaba a cargo del llamado a paritarias. "En el caso de los gremios de la administración central seguramente terminada la medida de fuerza, el jueves (por ayer) o viernes (por hoy), va a haber una convocatoria del ministro de Gobierno para restablecer el diálogo", dijo el gobernador por LT9.

Casi a la misma hora, Farías distribuía una "circular interna" en la Casa de Gobierno dirigida a sus colegas del gabinete ("ministros, secretarios de Estado, Fiscal de Estado y autoridades máximas de los organismos descentralizados") con un tono imperativo desde el título: "Medidas de fuerza: descuento de haberes", dice la comunicación. Y agrega: "Por la presente se encomienda a ustedes tengan a bien arbitrar los recaudos necesarios para que por intermedio de sus respectivas Direcciones Generales se practique el efectivo descuento de los días no trabajados a los agentes de cualquier escalafón y agrupamiento que se desempeñen en el área a su cargo y que hubiesen adherido a las medidas de fuerza dispuestas por entidades sindicales reconocidas para la actuación en el ámbito del Estado santafesino".

En la misma sintonía de Lifschitz, su ministro de Economía Gonzalo Saglione reinvidicó el "espacio de diálogo" con docentes y estatales, pero pidió prudencia en las negociaciones para "no comprometer recursos" que después "no estemos en condiciones de cumplir", dijo por LT8. En síntesis: no ofrecer un salario que después no se pueda pagar.

"Saglione fue impreciso. Entendemos que la propuesta que se nos hizo tiene que ser necesariamente mejorada". Hoffmann.

Según Saglione, la hipótesis es "reformular la propuesta salarial" -que desencadenó el paro de general de esta semana- "sin que eso signifique mayor cantidad de recursos. Quizás una asignación diferente en función de los niveles salariales. Hay variantes, pero la masa de recursos puesta sobre la mesa de negociación salarial es el máximo esfuerzo que el conjunto de la sociedad santafesina puede hacer en este contexto", agregó el ministro que ideó al propuesta de atar el aumento salarial a la evolución de la recaudación fiscal. Y ayer redundó: "Lo que no podemos es asignar una mayor masa de recursos, porque el presupuesto de la provincia no puede escapar a las generales de la ley de lo que hoy viene sucediendo en la economía argentina".

El secretario general de ATE Jorge Hoffmann interpeló el juego de palabras de Saglione "Son declaraciones muy imprecisas que no nos permiten tener una opinión respecto al significado que le da el ministro. De todos modos, entendemos que la propuesta que se nos hizo tiene que ser necesariamente mejorada", planteó.

El martes, en un acto multitudinario en la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris, Alesso ya había exigido al gobierno que convoque a la paritaria docente el lunes próximo. "Es necesario discutir una nueva propuesta porque el aumento que ofrecen ni siquiera compensa los tarifazos en los servicios públicos y el transporte, lo que a diario pagamos en el supermercado. Dicen que la propuesta que nos hicieron es la mejor. De ninguna manera, es la peor, incluso peor a la del año pasado".