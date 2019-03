"No hay mejor política social en la provincia de Santa Fe que el fortalecimiento de la educación y el trabajo, por eso bregamos por el Boleto Educativo Gratuito y el Plan Primeros Pasos", señaló el ex diputado nacional Oscar "Cachi" Martínez, quien junto al concejal Osvaldo Miatello encabezan la lista de precandidatos a diputados provinciales Unidos Podemos en el Frente Juntos. "En materia de seguridad el gobierno provincial se ha sacado un cero", apuntó Miatello. Desde el espacio decidieron no participar en la interna por la gobernación entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, pero una vez dirimida aseguraron que apoyarán fuertemente a quien prevalezca. "Vemos que Santa Fe puede ser el modelo para la construcción de un gran arco opositor que se plante como alternativa al gobierno nacional", abundó Martínez.

En sus recorridas por la provincia, y en un escenario complejo por la crisis y las dificultades, los precandidatos dijeron ver "en los vecinos una vocación por construir un proyecto de unidad nacional y provincial". "Podríamos decir -enumeró Martínez- del panperonismo, el justicialismo, los renovadores, los demócratas cristianos, sectores del progresismo, independientes, para poder superar a un gobierno nacional que expresa una visión del país que atenta contra el empleo, el poder adquisitivo de la gente y el aparato productivo, y especialmente ha dañado a Santa Fe, aumentando retenciones, eliminando el fondo sojero, los subsidios para el transporte".

"En ese peronismo democrático, que empieza a entender que las divisiones nos han hecho mucho daño, venimos a aportar nuestro esfuerzo en la construcción de un camino de paz dentro del justicialismo, pero también de propuestas de progreso, de justicia social y federalismo, que tiene que ver con el diseño de un justicialismo a la santafesina, que exprese nuestra cultura y nuestra realidad", agregó.

Miatello señaló que "el gobierno provincial transfiere automáticamente los aumentos de tarifas del gobierno nacional al resto de la población como si fuera un espectador, agregándole los propios aumentos de la EPE. Es una salvajada, sobre todo con las Pymes y con los hogares. Lo mismo pasa con el agua, por eso cuesta distinguir en ese sentido entre la provincia y la Nación".

El concejal rosarino dijo que se debe tener "una visión pro positiva para que la sociedad sepa cuáles son los puntos en que se va a trabajar, en nuestro caso con el Primeros Pasos, que tiene que ver con los social, el Boleto Educativo Gratuito, y el Plan Santa Fe Conectada, para que la provincia esté cien por ciento conectada". Martínez agregó: "A través de internet, el chico del barrio más humilde o de la localidad más lejana puede tener acceso a la mejor educación, se puede controlar la frecuencia del transporte, podemos mejorar el sistema de seguridad y el de salud, y que la economía provincial sea más competitiva".

Sobre los apoyos en la interna entre Perotti y Bielsa, desde el espacio imaginaban que iba a ser posible una unidad con lista única. "Eso no sucedió, por lo tanto reivindicamos que el liderazgo se dirima a través del voto del ciudadano. Definida esa interna, vamos a apoyar con toda nuestra fuerza a quien prevalezca", afirmó Martínez.

A la hora de enumerar las demandas de la gente, Miatello se refirió a "todas las que tienen que ver con la cuestión social, trabajo, la inflación. Hoy el tema económico y el de seguridad se llevan todos los reclamos en general, más allá de las cuestiones particulares de cada lugar". Martínez sumó "la pobreza y la desigualdad que cada vez nos impacta más".