El papa Francisco no dejó besar su anillo retirando incluso bruscamente la mano a los fieles el pasado 25 de marzo durante su viaje a Loreto, al norte de Italia. El video se viralizó rápidamente y el Vaticano aclaró ayer el motivo de la actitud del pontífice: “Es por higiene”, dijo Alessandro Gisotti, portavoz del Vaticano. “El Papa me dijo que la razón por la que no permitió los besos al anillo en Loreto era la higiene, no por él, sino para evitar el contagio de gérmenes entre la gente que hacía filas”, agregó Gisotti.

En la conversación que mantuvo con el vocero, el Papa subrayó que a él le gusta abrazar y ser abrazado por la gente, pero que también teme que los demás puedan enfermarse. El portavoz del Vaticano hizo notar que en muchas ocasiones los fieles han besado el anillo del Papa, como hizo ayer la monja María Concetta Esu, de 85 años y misionera en África desde hace casi 60 años, cuando el Papa la presentó a los fieles en la audiencia. El anillo en cuestión es el que Francisco recibió durante su ordenación episcopal en 1992 en Buenos Aires, según explicó el diario católico La Croix.