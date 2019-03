El técnico de Vélez, Gabriel Heinze, habló ayer sobre su continuidad en el cargo a partir del 30 de junio. “Yo me senté con el presidente (Sergio Rapisarda) a finales del torneo pasado. Ellos me manifestaron su intención y yo les dije que sólo prometía terminar mi contrato. No me volví a reunir. Lo importante ahora son estos partidos que restan. No tengo la capacidad de afrontar dos cosas importantes para Vélez, elijo una y después nos sentaremos a hablar. Cada uno dará su forma de pensar y ahí decidiremos”, concluyó el Gringo.