La actual pareja de Carlos Stornelli, Florencia Antonini Modet, salió ayer a difundir una suerte de descargo, luego de que trascendieran las conversaciones del fiscal federal con el falso abogado Marcelo D'Alessio para espiar y plantarle droga en la valija a su ex esposo, Jorge Christian Castañón. La mujer se deshizo en elogios para su novio, con quien convive, y aseguró que él es una víctima de "las mafias de corrupción" producto de su "grandiosa valentía" en la investigación de la causa de las fotocopias de los cuadernos. A lo largo del texto que puede leerse en el Facebook de su tía, Martina Antonini, Florencia no hace ninguna referencia ni desmiente el espionaje y las potenciales maniobras para incriminar a su ex pareja, piloto de una aerolínea internacional. Entre los comentarios, Martina repite la hipótesis de la diputada Elisa Carrió según la cual la investigación del juez Alejo Ramos Padilla es "una operación gestada en la cárcel por los K y orquestada por ella (en referencia a Cristina Fernández de Kirchner)". "Dios no permita que lo maten. Florencia está mal", le dice a uno de sus contactos la tía de la pareja de Stornelli.

En una de las derivaciones de la investigación por extorsión contra el empresario Pedro Etchebest, el juez Ramos Padilla encontró mensajes de whatsapp entre D'Alessio y Stornelli, en los cuales el fiscal le pregunta “¿Averiguaste algo del peruano?”. D’Alessio contesta: “Estuve mirando el Org Chart y veo que Castanon/Jorge de EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal Andrew Ashbury (WHQUX). Es un primer oficial de United Express. La subsidiaria regional. O sea que si es la persona que buscas y viene a Argentina no lo hace trabajando”. Luego Stornelli responde con un austero: “ok”.

A lo largo del diálogo, D'Alessio define a Castañón como "bagayero", es decir de una persona que lleva y trae bienes de manera ilegal a través de la frontera, y le da precisiones sobre su trabajo como piloto. Ante la propuesta del falso abogado de "cortarlo", es decir impedir que siga traficando cosas, el fiscal le pregunta “¿qué se puede hacer?” y sugiere advertirle a alguien de la aduana sobre esas operatorias. “Si, yo le haría algo un poquito peor –contesta D’Alessio–. Por eso quiero hablarlo personalmente con vos, no por acá. Le haría algo un poquitito peor. Le pondría algo en la valija viste y ahí se deja de joder. Lo bloqueo allá o acá, donde vos quieras”.

En su carta pública, Antonini Modet omite cualquier referencia a esos diálogos y ni siquiera ensaya la poco creíble explicación que allegados a Stornelli le dieron al diario La Nación: "D'Alessio investigó a Castañón por su cuenta. Pidió el nombre y luego investigó por su cuenta”, le dijeron al periodista Hugo Alconada Mon.

La defensa de Antonini Modet

"Yo, Florencia Antonini Modet, cuarta hija de siete hermanos, criada en una familia en donde los valores, la transparencia y la honestidad han sido mis pilares para caminar por la vida", comienza el texto --redactado con algunos problemas gramaticales-- en el que da cuenta de que en las últimas horas recibió "infinidad de llamados y mensajes". El único elemento concreto del texto es responsabilizar al kirchnerismo por la situación del fiscal: "La persona con la que hoy comparto mi vida, Carlos Stornelli, fiscal a cargo de la causa de los cuadernos, quien vislumbrando la poderosa organización a la que afrontaba, siguió adelante…. trabajando al frente de una investigación que a medida que avanzaba se iban conociendo detalles escalofriantes, desentrañado una corrupción política y empresarial, que vinculó a altos ex funcionarios y empresarios."

Embadurnada con un tono heroico, la carta de Florencia resalta "el esfuerzo incansable de los que como Carlos hacen para sacar a la luz tanta maldad, tanto egoísmo y tanta hipocresía" y concluye con una apelación para que "la sociedad, la justicia y por sobre todo LA VERDAD triunfen".

En el Facebook de la tía, Martina Antonini, también se difunden reiteradas convocatorias a marchar el 4 de abril a los Tribunales bajo el hashtag "#TodosSomosStornelli". "POR ARGENTINA! POR LA JUSTICIA! STORNELLI DEBE SEGUIR INVESTIGANDO. CRISTINA Y SU PANDILLA PRESA", reza uno de sus posteos en los que apela a la ayuda de "los pro vida y los pro justicia".