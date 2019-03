Un mensaje a los críticos: "Juego para mí, mi familia, mis compañeros y el que disfruta lo que hago. El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poquito más".

El recambio en la Selección: "Es normal el cambio de generación. Hay chicos muy buenos y mucho potencial. Fue un cambio muy brusco. Se tendría que haber hecho de a poquito, ir mechando jugadores jóvenes con experiencia".

El partido que hubiese cambiado todo: "Si hubiésemos ganado en Brasil habría sido diferente. Hicimos todo bien para tratar de llevarlo, pero por por un detalle no se dio. Y a partir de ahí empezaron los quilombos".

La relación con la Selección: "Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera. Familia, amigos... Hasta mi hijo me pregunta, '¿por qué te matan en Argentina?'".

Las ausencias: "Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar... Darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos".

¿Hincha de River?: "No sé por qué se dice que soy de River, soy de Newell's desde chiquito, siempre lo dije. Lo es toda mi familia, o casi toda mi familia. Fui a ver el clásico en Madrid por la Libertadores a modo de espectáculo, nada más. Sin preferencias. Tal vez nunca más vuelva a suceder y quería que Thiago (su hijo) lo pudiera ver".

El retiro y Newell's: "Me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell's, pero sinceramente no sé que puede llegar a pasar. Ya lo dije muchas veces, obviamente que me encantaría pero no es fácil, por todo lo que rodea volver a Argentina, mi familia, pensar en los nenes, Thiago (su hijo) va siendo más grande y elige también, si bien se adaptarían en seguida porque son chicos, no deja de ser difícil".

Sobre el retiro/homenaje a Ginóbili: "Manu es una leyenda. Es una pena que ya no lo podamos ver jugar más. Hizo barbaridades tanto en la NBA como en la Selección, es una locura. Ahora hay que darle paso a lo que viene y la gente se quedará con los grandes momentos que él les hizo vivir".

El Mundial de Rusia: "Fue un golpe muy duro. De los peores que me tocó vivir en la Selección. Se dio todo mal desde el primer partido. No fue lo que queríamos y esperábamos. Pensé en cerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había sido el Mundial, lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. De alejarme de la Selección".

Vender humo: "La generación fue maltratada. No somos de vender humo nosotros. Somos profesionales y la queremos (a la Selección)".