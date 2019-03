El prófugo agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Hugo Rolando Barreiro, se presentó hoy en Dolores y posiblemente declare en la causa judicial. El rumor instalado es que Barreiro primero pidió hablar con el fiscal Juan Pablo Curi, algo que hacen habitualmente los que proponen declarar como arrepentidos. Si el imputado acuerda con el fiscal una declaración, recién después se le entrega al juez para que la acepte y acepte al que declara como imputado colaborador. El abogado de Barreiro, Guillermo Alberdi, pidió hablar con Curi, pero éste hasta el momento se niega a recibirlo como arrepentido. Barreiro es un engranaje muy importante de la trama. En primer lugar, porque es parte del aparato del Estado, del Poder Ejecutivo, ya que responde a las órdenes de los titulares de la AFI. Pero en concreto, Barreiro llevó al falso abogado Marcelo D'Alessio a Mercedes y se lo presentó al fiscal Juan Ignacio Bidone. De ese dúo empezaron a surgir parte de los datos con los que se hacían las extorsiones, como por ejemplo los informes de Migraciones, los de llamadas telefónicas y datos de las causas penales.

Como ya señaló este diario, Barreiro, alias Rolo o El Francés, integraba la Sala 85, que es Contrainteligencia y revistó en las sedes de la ex SIDE en Ezeiza y en Miami. Tiene un vínculo familiar Aníbal Degastaldi, uno de los ex policías detenidos por ser integrantes de la asociación ilícita dedicada al espionaje, la extorsión y la coacción.

En su declaración de este jueves ante el juez Luis Rodríguez, el fiscal Bidone reiteró que Barreiro le fue presentado oficialmente como integrante de la AFI. Es más, Rolo o El Francés concurrió con otro agente que exhibió una credencial de la AFI, Claudio Álvarez, otro hombre que integró la Sala 85, Contrainteligencia. Ambos le dijeron a Bidone que tenían información sobre el triple crimen de General Rodríguez --la causa que instruía Bidone-- y el prófugo Ibar Pérez Corradi, escondido en la Triple Frontera. Pero, además, Barreiro llevó a Mercedes al falso abogado D'Alessio y también lo presentó como un experto en narcotráfico e integrante de agencias norteamericanas, en especial la DEA, dedicada a la lucha contra el narcotráfico.

Como se ve, Barreiro aparece como nexo entre la AFI y D'Alessio, ya que es quien introduce al falso abogado en la causa del triple crimen. Lo que hasta el momento Bidone no pudo explicar --seguramente intentará hacerlo ante el juez Alejo Ramos Padilla-- es por qué pidió informes a Migraciones, a las telefónicas y a otros organismos para luego entregarle esa información a D'Alessio. El ahora detenido falso abogado usó esos datos para extorsionar a Pedro Etchebest y a Gabriel Traficante, un empresario y un aduanero, a los que les pidió miles de dólares exhibiendo su poder: que tenía información --la que le consiguió Bidone--; armas, vinculación con el fiscal Carlos Stornelli y el poder de que casi cualquier cosa fuera difundida por Daniel Santoro, ya sea en la televisión o a través del diario Clarín. En las escuchas telefónicas aportadas a la causa D'Alessio habla de importantes cantidades de dinero que manejaba en sociedad con Bidone.

Barreiro tiene que explicar quiénes fueron los jefes que le dieron órdenes en la AFI, cómo era su vínculo operativo con los dos ex policías ahora detenidos, Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y quién más le daba información e instrucciones. Es que sucede que D'Alessio no sólo extorsionaba sacándole plata a sus víctimas, sino que llevó personas a declarar a la fiscalía de Stornelli o mandaba a espiar y seguir a la ex pareja de la actual esposa del fiscal. El propio Barreiro también figura en el expediente como vinculado con una de las extorsiones. El testigo y víctima del apriete en una causa relacionada con contenedores en el puerto de Buenos Aires, Rodolfo Costa, dice que Rolo Barreiro estaba presente cuando le pidieron miles de dólares para hacerlo zafar de la acusación penal.