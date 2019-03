“Acá estamos celebrando la diversidad”, espetó Kamasi Washington, poco después de haber comenzado su show en el Main Stage 1. A pesar de haber padecido problemas técnicos, el saxofonista, apoyado por una banda rotunda que maneja la alquimia del jazz en medio del principado de la música urbana, coronó una de las performances más sobresalientes en la tarde de la primera fecha del Lollapalooza Argentina 2019. No obstante, mientras el músico estadounidense hechizaba a la masa milénica, en el escenario diagonal, el Alternative, el chileno Alex Anwandter hizo gala de su pop celebrativo. Aunque el que inauguró la pista de baile a cielo abierto más grande del país, al menos este viernes, fue Omar Varela. El icono argentino de trap mostró su faceta más electrónica en el Perry's, en complicidad con la también DJ y productora Mykka, al tiempo que el público ingresaba en el Hipódromo de San Isidro para disfrutar de una jornada en el que el protagonismo se lo llevó el sol, ante el alerta de lluvia que pululó a lo largo de la semana.

Luego de la apertura de puertas del predio, al mediodía, los cordobeses Telescopios estrenaron la sexta edición del festival, secundados por más munición gruesa del indie nacional: 1915 y Conociendo Rusia. Lo mismo hicieron los raperos Wos y Dakillah en el ala de la música urbana argentina. Si bien Tweenty One Pilots y Post Malone son los cabezas de cartel de la fecha, Rosalía, al menos en el boca a boca, figura no sólo como la sensación de la jornada inicial del Lollapalooza, sino también del evento entero. Y es que la cantante, adalid del flamenco hipster, amén de posicionar un género que parecía colgado por siempre en los museos, estrenó ayer un single inédito, “Con altura”, en el que sorprendió al asomar su semblante reguetonero. Al mismo tiempo que el público se aglomeraba en el Alternative para disfrutar del estreno mundial de la gira de la artista española, Portugal. The Man, en el Mains Stage 2, redimía el indie pop, y Bring Me The Horizon, en el Main Stage 1, arengaba la vuelta del rock. Uno bien salvaje.