La interna del radicalismo sigue sonando con la ruptura de la alianza Cambiemos como música de fondo. El presidente de la Convención de la UCR, Jorge Sappia, y el ex diputado Ricardo Alfonsín se sumaron a las disidencias que hizo públicas Federico Storani. No sólo exigen un candidato radical para las PASO, en caso de que la alianza con el PRO y la Coalición Cívica continúe, sino que contemplan ampliar la alianza o directamente romperla para encolumnarse detrás de la candidatura de Roberto Lavagna. “Creo que el 80 por ciento de los radicales votaría salir de Cambiemos”, afirmó Sappia, mientras Alfonsín confirmó que la ruptura “está recogiendo apoyos mayoritarios” entre los convencionales.

Sin embargo, la convocatoria a la Convención Nacional –único órgano partidario que puede votar una nueva alianza–también es parte de la interna radical. La convocatoria está en manos del Comité Nacional, que preside el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. “No sé cuándo se convocará la convención y no creo que la convoquen. Es una percepción que tengo”, advirtió Sappia.

Alfonsín, en diálogo con Futurock, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que eso ocurra y advirtió, coincidiendo con Sappia, en que la opción de romper con el PRO “está recogiendo apoyos mayoritarios” entre los convencionales. El ex diputado resaltó que “el partido debe ser orgánico” en caso de que el máximo órgano partidario decida dar un giro en su estrategia electoral, tal como ocurrió en 2015 en Entre Ríos, donde ganó la postura de aliarse al macrismo y a la Coalición Cívica, y no descartó a Lavagna como la figura presidenciable. “Lo que se acordó en 2015 hoy suena anacrónico”, sepultó Alfonsín. Según su visión, “el radicalismo tiene que tener un candidato propio” en caso de que la ruptura no se concrete e insistió con que “Lousteau no es solo un buen candidato sino que le gana a Macri”.