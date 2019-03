“El Estado tiene que cuidar y proteger, pero con el ajuste no lo hace”, expresó Sergio Massa en el marco de una visita que realizó ayer al Instituto Maiztegui, en la localidad bonaerense de Pergamino, donde cuestionó duramente las políticas del Gobierno Nacional y solicitó que dejen de mirar a la investigación, la ciencia y la tecnología sanitaria como un tema de números. “Fracasó Macri y un equipo que sigue en esa lógica de decir que tiremos del mismo carro cuando el carro no tiene ruedas y además el que conduce no sabe a dónde va”, sostuvo el líder del Frente Renovador.