Tras un prolongado silencio originado durante el último Mundial de Rusia, Lionel Messi volvió ayer a hablar públicamente y, entre muchas definiciones que dejó, se refirió a su futuro con la Argentina. “Quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir jugando. Siempre quiero volver y quiero estar”, consideró el capitán del conjunto nacional, del que volvió a ser parte durante la última fecha FIFA (derrota 3-1 con Venezuela) luego de 265 días sin jugar con el mismo.

En una entrevista que concedió al programa “El que abandona no tiene premio” por FM Club Octubre 94.7, el jugador de Barcelona –con quien disputará el clásico de la ciudad ante Espanyol, hoy a las 12.15, en el Camp Nou– apuntó hacia sus críticos y rechazó las “mentiras que se dijeron desde el periodismo” durante su ausencia con la Selección. “Voy a seguir jugando a pesar de que muchísimos me hablaron de no volver. Mi hijo me dice ‘papi, ¿por qué no te quieren en Argentina?’. Yo le digo que los que dicen eso son algunos, que la gente me quiere. Ahora juego para mí, mi familia, mis compañeros y el que disfruta lo que hago. El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poquito más”, disparó el capitán albiceleste, en referencia a su continuidad con el equipo.

En cuanto a sus ausencias con el seleccionado (jugó uno de los ocho amistosos posteriores a la Copa del Mundo), el rosarino opinó: “Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventar... Darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parate de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos”.

Además, Messi se refirió al recambio que esta llevando a cabo el técnico Lionel Scaloni. “Es normal el cambio de generación. Hay chicos muy buenos y mucho potencial. Fue un cambio muy brusco. Se tendría que haber hecho de a poquito, ir mechando jugadores jóvenes con experiencia”, expresó el número 10. “Guste o no, venimos de una generación que consiguió cosas muy importantes y no es fácil seguir en el mismo nivel”, agregó.

Por otra parte, por primera vez desde la eliminación en octavos de final ante Francia (4-3), el capitán hizo una evaluación de la actuación en la Copa del Mundo. “Fue un golpe muy duro. De los peores que me tocó vivir en la Selección. Se dio todo mal desde el primer partido. No ganar el primer partido, haber errado el penal... No fue lo que queríamos y esperábamos”, consideró, quien fue el autor de un tanto en cuatro partidos en la última cita mundialista. Además, Messi admitió que hubo un acuerdo con varios compañeros de “no hablar” tras el Mundial. “Siempre hubo quilombos con el periodismo. Esta generación vivió cosas anormales. Veníamos de diez años de ser maltratados y sin valorar lo que habíamos conseguido, más allá de perder tres finales”, explicó el goleador.

Por último, el capitán se refirió al afamado “club de amigos” del que siempre se hace mención a la hora de las convocatorias. “Se dijo que yo ponía jugadores y técnicos, que manejaba toda la AFA y cosas que no eran verdad. Todo una locura. Se dijo que mi papá tenía poder en la AFA. La gente compra lo que se le dice y después cree que yo soy un hijo de p... y que mi viejo maneja la AFA”, sentenció Messi, quien rompió el silencio después de mucho tiempo y lo hizo de forma estruendosa.