Uno de los momentos más distendidos de la charla con FM Club Octubre 94.7 fue cuando Lionel Messi se refirió a su relación con River, una supuesta afinidad que se instaló a partir de su presencia en la final de la Copa Libertadores en Madrid, donde el Millonario venció 3-1 a Boca. “No sé por qué se dice que soy de River, soy de Newell’s desde chiquito, siempre lo dije. Lo es toda mi familia, o casi toda mi familia. Fui a ver el clásico en Madrid por la Libertadores a modo de espectáculo, nada más. Sin preferencias. Tal vez nunca más vuelva a suceder y quería que Thiago (su hijo) lo pudiera ver”, explicó el crack de Barcelona, quien con su respuesta hizo ineludible la repregunta sobre un posible retiro como profesional con la institución rosarina en el fútbol argentino. “Me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell’s, pero sinceramente no sé que puede llegar a pasar. Ya lo dije muchas veces, obviamente que me encantaría pero no es fácil, por todo lo que rodea volver a Argentina, mi familia, pensar en los nenes, Thiago (su hijo) va siendo más grande y elige también, si bien se adaptarían enseguida porque son chicos, no deja de ser difícil”, explicó el goleador. Messi se inició futbolísticamente en las categorías infantiles de Newell’s, donde estuvo cinco años y marcó más de 200 goles. Con 31 años, Messi mantiene contrato con Barcelona hasta 2021, un vínculo que difícilmente se rompa hasta terminar su carrera deportiva.