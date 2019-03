La barra de Newell's volvió al club, ocupó Bella Vista y ahora también es capaz de suspender partidos. La violencia en el Parque Independencia recrudece a medida que los dirigentes relegan protagonismo en la institución. La hinchada leprosa se mantiene al mando de las órdenes de los Cantero, y el nuevo líder asignado es conocido por su participación en la barra que comandó Roberto "Pimpi" Camino hasta 2008. Los herederos de la "Hinchada que nunca abandona", creada por los hermanos Camino en 2005, es la facción más agresiva y fue la principal animadora de los incidentes en cancha de Unión.

La barrabrava de Newell's está instalada en el club. Alejados los socios de la vida social y ante una dirigencia de mínima representación, los violentos dieron el primer paso en la escandalosa asamblea de 2017, sacaron músculo de mando al copar el polideportivo Bella Vista el pasado mes de septiembre para intimidar a los jugadores previo al clásico por Copa Argentina y el descontrol explotó en cancha de Unión, cuando el sector de la barra identificada con los Camino recogió banderas en el 15 de Abril en el primer tiempo. "En la barra hay convivencia entre todos los sectores, pero la gente de la 'Hinchada que nunca abandona' es la que siempre quiere hacer bardo", admitió un barra a este diario.

Es por eso que el pasado miércoles, previo a la movilización que los socios llevaron a cabo en Oroño y Pellegrini, los referentes de cada una de las facciones del paraavalancha rojinegro (ver edición del 13 de noviembre de 2016) se reunieron en la sede del parque Independencia para definir la conducta en los próximos partidos del primer equipo. En ese encuentro quedó ratificado que "Pipi" Arriola es el nuevo jefe de la barra, el que asume la voz de mando. Arriola formó parte de la hinchada de los Camino, aunque nunca integró el grupo de choque que perseguía y agredía a socios opositores en tiempos de Eduardo López presidente, tanto en los estadios donde jugara Newell's como en las movilizaciones que llevarán adelante Autoconvocados. Arriola está al frente de la hinchada porque "es el jefe que puso la familia", en referencia a los Cantero. Ocupa así el lugar de Jija, detenido por el crimen de Jonatan Funes. Pero a diferencia de Jija, que no tenía antecedentes de participación en la tribuna leprosa, Arriola es un hombre conocido por todos en la popular.

En la reunión del miércoles, los miembros de la "Hinchada que nunca abandona propusieron concurrir a la marcha de socios para intimidar con su sola presencia, pero el rechazo de las otras facciones hizo declinar la posición de los más violentos. "Acá la mayoría no quiere quedar pegada a esta dirigencia, eso de ir a pegar a los opositores no va con nosotros, en esa no entramos", expresó en el cónclave de los violentos uno de ellos que no se alinea detrás de los referenciados por el legado de Pimpi.