La dirigencia de Central evalúa reorganizar el fútbol de las divisiones inferiores del club con llegada de nuevo coordinador, cambios en la reserva y nuevas autoridades de la institución que asumirán tareas en Granadero Baigorria. Las críticas por la ausencia de juveniles que entusiasmen a los hinchas en el primer equipo empujan a la directiva al cambio de dirección.

Edgardo Bauza quiso tener injerencia en las divisiones inferiores y pidió por la vuelta de Daniel Teglia. El ex coordinador de las divisiones inferiores del club de Arroyito no tiene buena relación con la dirigencia luego de algunos problemas con el trabajo que se hace con los chicos en el área de psicología. Por eso se considera el regreso de Leonardo Fernández, dado que el actual coordinador Lucas Maggiolo le presentó su renuncia al presidente Rodolfo Di Pollina días atrás. Aunque finalmente Maggiolo no se desvinculará del club dado que pasará a formar parte del cuerpo técnico de Diego Cocca, con quien trabajó en Racing.

En reserva, a su vez, es improbable la continuidad de Cristian González. En junio el Kily dejará el cargo y en primer instancia ese puesto se lo ofrecieron a Fernández, quien en verdad tiene apetencias de asumir como coordinador general. La crisis en las divisiones menores de Central aún no fue abordada por los problemas con el primer equipo pero en los próximos días la Comisión Directiva se ocupará por encontrar para el futuro nuevo coordina y nuevo entrenador para la reserva auriazul.