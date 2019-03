Siempre se trató de una cuestión polémica, de discusión previsible. Si era conducente o no hacer un homenaje en vida. No importaba en qué actividad, y el fútbol nunca fue la excepción. Hoy parece que aquella tendencia se revirtió. A las calles se les imponen los nombres de técnicos o ex jugadores, se les levantan estatuas y los estadios suelen mantener viva la memoria del presidente de un club. Casi nadie cuestiona esta moda que se expande. Ahora se reaviva el tema con la iniciativa de un ex dirigente de River, el médico Carlos Trillo. Propuso inmortalizar en el bronce a Marcelo Gallardo y pidió que hinchas y socios junten toneladas de llaves para que la escultora Mercedes Savall realice la obra. Ya lo había hecho en 2015 con la de Angel Labruna. La más grande del mundo para un ex futbolista.

Se sabe que Boca homenajeó de la misma manera a Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme y Martín Palermo en su museo; Racing a Reinaldo Merlo, Independiente a Ricardo Bochini, que a Diego Maradona le levantaron monumentos en La Paternal, Nápoles y Calcuta, que Lionel Messi, Gabriel Batistuta y el propio Diego convivían como estatuas en una plaza de la Recoleta por una iniciativa del canal TyC Sports. Se sabe también que hubo vandalismo contra varias esculturas de ídolos deportivos en Costanera Sur, pero que igual, lejos de detenerse esta manía de subirlos a un pedestal, se profundizó.

No tengo muy claro si los homenajes deben hacerse en vida o no. Porque pueden ser merecidos, justificarse, celebrarse en el momento oportuno, pero en ocasiones son desproporcionados o generan un efecto inhibitorio para quienes los reciben, incluso hasta les causan rechazo. También sucede lo contrario: operan como un bálsamo sobre el alma del agasajado, suelen conmoverlo.

Otro abordaje sobre el problema es establecer la dimensión exacta del personaje al que le dedicarán una estatua, un busto, un mural o lo que fuere como tributo a su vida pública. Es muy difícil de mensurar en bronce, yeso, hierro o cualquier otro material que utilice un artista. Ni que hablar de su tamaño o de dónde se emplace la obra.

A modo de ejemplo, recuerdo aquella discusión no saldada sobre quién era más plausible de ser destinatario de un reconocimiento como personalidad destacada: Diego Maradona, un gran ídolo popular, o el olvidado doctor Esteban Laureano Maradona, un ser generoso fallecido a los 99 años en 1995. Un médico rural que ejerció su profesión durante la mitad de su vida en Estanislao del Campo, un pueblito de Formosa al que llegó en la década del 30 cuando era apenas un puñado de ranchos sin agua corriente, electricidad ni gas. Solo lo rodeaban las necesidades insatisfechas de los pueblos originarios de la región y la veneración que le dispensaban. Lo llamaban doctor Plognak (dios en lengua Pilagá).

El paralelo entre los dos Maradona –aunque parezca forzado– en su momento sirvió de revulsivo para llamar la atención sobre a quiénes se les brinda un reconocimiento. Una estatua o la obra escultórica de determinado autor, forman parte de una tradición universal que cruzó las civilizaciones del antiguo Egipto, la Grecia clásica y el despertar cultural del Renacimiento. El efecto contagio de llevar los ídolos futbolísticos al bronce es una cosa muy distinta. En la actualidad se tornó una costumbre inmortalizar la vida de los protagonistas del deporte. Ungidos a la categoría de superhombres, pareciera que tuvieran el status de dioses posmodernos.

[email protected]