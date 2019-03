El Ministerio de Salud de la Nación intenta desterrar los mitos en torno del cáncer en general y en particular del cáncer de colon. Frente al mito que dice que “no hay nada que una persona pueda hacer para evitar el cáncer colorrectal”, informa que “la alimentación rica en frutas y vegetales y baja en grasas y carnes rojas, la actividad física regular, el mantenimiento del peso corporal, evitar el tabaco y disminuir la ingesta de alcohol ayudan a disminuir el riesgo”. Además, “los distintos exámenes preventivos pueden permitir la detección y extirpación de los pólipos antes de que se transformen en cáncer”. Frente a la idea de que este cáncer es en general mortal, explica que “se cura en más del 90 por ciento de los casos cuando se detecta tempranamente. Cuando se detecta en un estadio más avanzado, es curable en el 60 por ciento de los casos”. Ante la noción de que solo deben hacerse estudios quienes tienen antecedentes familiares, dice que “cerca de un 75 por ciento de los casos nuevos de CCR ocurren en personas que no presentan un factor de riesgo evidente, excepto tener 50 años o más. Por lo tanto todas las personas a partir de esa edad deben realizarse estudios preventivos”. Sobre el miedo ante el dolor que puede acarrear la colonoscopía, informa que “es realizada por profesionales especializados y con anestesia o sedación, por lo cual la persona no experimenta dolor”.