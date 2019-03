“Vamos a unirnos peronistas y no peronistas, vamos a hacer un frente político y social, vamos a desplegar las alas de ese frente, vamos a decirles que no venimos a una batalla cultural, lo que está en cuestión ahora es cambiar el modelo político y social”, aseguró el precandidato a presidente y diputado de Red x Argentina Felipe Solá en el marco del Congreso Provincial del Movimiento Evita que se llevó a cabo ayer en la Fábrica Recuperada SUIN, ubicada en Lanús Oeste. Fernando “Chino” Navarro en nombre del Movimiento Evita de la Ciudad de Buenos Aires ratificó su respaldo a la candidatura presidencial de Solá y aseguró que ante el crecimiento de la pobreza y la desesperación de los argentinos se propone una alternativa electoral que espera que cuente con el respaldo de otros sectores. “Solá no viene con revancha, sino a promover el trabajo argentino”, dijo Navarro. “El Movimiento Evita comprende que para defender a los más humildes hay que buscar la unidad”, señaló Solá al cierre del encuentro.