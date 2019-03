Carlos Beraldi no tiene dudas cuando afirma que “no hay ningún motivo procesal” para que Florencia Kirchner tenga que volver el próximo jueves a la Argentina, como dispuso el tribunal que la juzgará en la causa Los Sauces. En diálogo con PáginaI12, consideró que el tribunal está siendo presionado y que es “descabellado” pensar que la hija de CFK quiere eludir a la Justicia con su permanencia en Cuba. Es más, el abogado de los Kirchner expresó que “se quiere generar una situación en donde la libertad de Florencia se encuentre de alguna manera amenazada”.

Según el plazo establecido por los jueces del TOF 5, Adriana Pallioti y Daniel Obligado, Florencia debería regresar el próximo 4 de abril. Sin embargo, su defensa pidió una prórroga y los jueces le solicitaron estudios médicos y un parte sobre el estado de salud de la joven de 28 años. “Sólo los médicos que la están tratando son los que van a indicar cuándo ella está en condiciones de viajar”, afirmó Beraldi.

–¿Una persona que está en proceso de ser sometida a un juicio, puede salir del país?

–Siempre que no tenga una prohibición de salida lo puede hacer, avisando previamente al tribunal. No existe ninguna disposición que limite la permanencia de una persona en el exterior. Esto tiene que ver con las obligaciones procesales que tenga que cumplir. Si durante el trámite del proceso no va a ser convocado, puede permanecer en el exterior siempre y cuando se mantenga a derecho y cumpla con la obligación de informar a dónde está.

–¿Cuándo van a presentar el parte médico?

–Estamos recabando ante las autoridades sanitarias de Cuba todos los elementos e informes médicos que nos pidieron. Una vez que todos esos informes estén reunidos hay que presentarlos a la embajada argentina en Cuba y previa legalización por parte de la embajada van a ser llevados a la Argentina. No sé cuanto tiempo tarda esto. Vamos a intentar hacerlo lo antes posible. En el Tribunal nos están pidiendo todos los estudios que se le realizaron allá además del parte médico definitivo que indique cuál es la patología.

–¿Por qué se dice que hay un intento de eludir a la Justicia?

–Lo del intento de eludir a la Justicia es una presunción totalmente descabellada. En realidad lo que trata de buscar es generar esta situación en donde la libertad de Florencia Kirchner se encuentre de alguna manera amenazada. Ella cumplió con todas sus obligaciones procesales. Hace tres años que tramitan estas causas y siempre, cada vez que hubo una citación la cumplió y cada vez que fue a salir del país pidió autorización y se presentaron ante el tribunal las dos constancias de su regreso e incluso en la última oportunidad hasta tuvo que presentar su pasaporte.

–Una de las críticas que le hacen es que realiza el tratamiento en Cuba y no la Argentina.

–Esto fue detectado en Cuba. Ella venía con problemas de salud. Había viajado a Cuba por un evento cultural, allá se sintió mal, se hizo una serie de estudios y determinaron estas patologías. Cuando nosotros hicimos el último pedido de ampliación de 45 días (para la estadía en Cuba), el presidente del Tribunal dispuso que previo a cualquier decisión se le diera intervención a los médicos forenses de Argentina, con los papeles que nosotros habíamos acompañado. Y un médico del cuerpo médico forense dijo específicamente que hasta que no hubiera una autorización por parte de los médicos de Cuba para que ella viajara, no correspondía que lo hiciera. Concretamente dijo que tenía que tener el alta médica. En este momento ella está haciendo un tratamiento bastante intenso. Es ambulatorio pero pasa varias horas por día en la clínica.

–Entonces, ¿cuándo estaría en condiciones de regresar al país?

–Los médicos que la están tratando son los que van a indicar cuándo ella está en condiciones de viajar. No existe en la causa Hotesur ni en la causa Los Sauces ninguna medida procesal que requiera la presencia de Florencia Kirchner ni de ninguna otra persona que está siendo sometida a proceso. Si ella tuviese que venir, lo único que haría es presentarse al tribunal y después irse a la casa. No es que si ella no viene el juicio no se hace o se entorpece de alguna manera el trámite de la causa. No hay ninguna obligación procesal que cumplir en ese momento en la Argentina.

–Entonces, ¿Por qué cree que los jueces pusieron una fecha límite para la estadía de Florencia en el exterior?

–Yo no puedo hacer ninguna otra lectura más que un error en la posición del tribunal y tampoco puedo descartar una extraordinaria presión que se está ejerciendo desde los medios de comunicación o desde el Gobierno mismo para que este tema sea un tema de interés nacional. Cualquier persona tiene derecho a decidir a dónde se va a tratar. Lo importante es que siempre esté a derecho y Florencia Kirchner lo está.

–Qué posibilidades hay de que se unifiquen las causas Los Sauces y Hotesur en esta instancia y que se sustancie un solo juicio?

–Todas. Pero porque nosotros pedimos desde el inicio del proceso la unificación y porque ahora todas la partes consideran que debe haber un solo debate oral, pero difieren respecto de qué Tribunal debe encabezarlo.

–La semana pasada el juez Claudio Bonadio sumó un nuevo procesamiento contra Cristina Kirchner. ¿Qué lectura hace de la situación judicial de la ex presidenta?

–Estamos esperando que empiecen todos los juicios orales porque es la manera más clara para demostrar que todo esto ha sido una persecución sin fundamentación jurídica. Cuando haya un juicio oral se va a poder demostrar todas las mentiras que se dijeron.

–¿Confía en que efectivamente en un juicio oral CFK sea sobreseída? Sobre todo por el antecedente de Amado Boudou en la causa Ciccone, quien incluso fue detenido después de la lectura del veredicto y sin sentencia firme...

–Yo siempre confío en la Justicia porque trabajo en esto hace cuarenta años. Si no confiara en la Justicia tendría que dedicarme a otra cosa.