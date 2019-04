Las ventas minoristas se derrumbaron un 11,3 por ciento en marzo respecto al mismo período del año pasado, según informó ayer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En los locales físicos el derrape llegó al 13,2 por ciento, pero el promedio fue menor porque, según la entidad, las ventas online treparon 8,1 por ciento. “Marzo fue un mes con escaso movimiento. Las familias tienen altos niveles de deuda, y por las altas tasas de las tarjetas, los consumidores evitan adquirir a crédito disminuyendo las cantidades compradas”, aseguró CAME a través de un comunicado.

En los locales físicos los 15 rubros relevados mostraron caídas. “Materiales para la construcción” encabezó el desplome al retroceder 18,7 por ciento. Detrás quedó el rubro bijouterie con una baja de 18,1 por ciento, mientras que joyería y relojería se ubicó en tercer lugar al caer un 17,9 por ciento. Los otros rubros que bajaron más que el promedio fueron “bazar y regalos” (-17,6 por ciento), “ropa de cama y textil blanco” (-17,3 por ciento), “deportes” (-16,8), “electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares” (-16,6), “muebles de oficina y hogar” (-16,3), “neumáticos y repuestos de autos y motos” (-14,5), calzado y marroquinería (-14,4), “juguetería y artículos escolares” (-14,4), “indumentaria y lencería” (-13,8 por ciento). Solo tres rubros cayeron, pero menos que el promedio: “farmacia, perfumería y cosmética” (-13,5 por ciento), “alimentos y bebidas” (-6,6) y “ferretería y materiales eléctricos (-6,1 por ciento)

CAME informó que si se realiza un promedio simple la caída hubiera sido de 14,6 por ciento, pero al tomar en cuenta un promedio ponderado la baja se redujo al 13,2 por ciento, fundamentalmente porque “alimentos y bebidas”, el rubro que más pesa dentro del indicador con una ponderación de 19,7 por ciento, retrocedió “apenas” 6,6 por ciento. La explicación de la menor caída puede estar vinculada con la inelasticidad de muchos bienes a la suba de precios por formar parte de la canasta básica.

En las ventas online, en cambio, solo tres rubros bajaron y la mayor suba se registró en las ventas de alimentos que treparon 23,3 por ciento por esa vía, aunque CAME aclaró que “su incidencia aún es muy baja”. No obstante, el dato más sorpresivo fue el repunte de 19,6 por ciento en las ventas online de “calzado y marroquinería”.

El relevamiento de CAME para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas se realizó entre el lunes 25 de marzo y el sábado 30 de marzo y abarcó a 1.500 comercios pymes de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país. A los comerciantes relevados se les preguntó cuando creen que la economía comenzará a recuperarse. El 41,8 por ciento declaró que no sabe, el 23,1 por ciento dijo que tardará más de 12 meses, el 10,6 por ciento dijo dentro de tres meses, el 10,2 por ciento dentro de 6 meses, el 9,9 por ciento dentro de 9 meses y un 4,3 por ciento aseguró que la recuperación ya empezó. Del total de esos comercios, hasta ahora el 71,5 por ciento sufrió en marzo caídas en sus ventas respecto del mismo mes del año paso, el 7 por ciento no registró cambios y el 21,5 por ciento declaró que sus ventas crecieron.