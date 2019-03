La periodista y ensayista Beatriz Sarlo apuntó duramente contra la alianza Cambiemos durante una entrevista radial en la que se refirió a la crisis económica y al aumento de la pobreza. Dijo que la gestión de la coalición gobernante está basada en “cifras muy malas que producen mucho sufrimiento”.

Asimismo, expresó su preocupación acerca del modo en que se “han consolidado la pobreza y la indigencia de un modo muy difícil de cambiar”.

“Este es un gobierno que fracasó”, sentenció la intelectual. El macrismo “llegó diciendo que en tres meses solucionaba la inflación. Se fue a Davos diciendo que iba a volver con un carro lleno de brotes verdes. Confió en que sus compañeros empresarios iban a invertir mientras la gente hacía bicicleta del dólar y Leliq”, sostuvo.

En ese sentido, la autora de El imperio de los sentimientos y el más reciente La intimidad pública imaginó “la desesperación que tiene que tener Macri por ser reelecto ya que si no lo es, quedará como un presidente de fracaso absoluto”.

No es la primera vez que Sarlo cuestiona con dureza al gobierno que encabeza Mauricio Macri. En 2018 aseguró, a tres años de su asunción como presidente, dijo que Macri “me parece un ignorante”: “Macri me parece un ignorante, decía que todo se arreglaba en tres meses: eso fue hipocresía o cinismo. Ingenuidad no”.

En ese entonces agregó también: “Macri no venera a la cultura; podría reemplazarlo por otras cosas, pero no veo muchas más virtudes por cuáles reemplazarlas, no habla bien, no trabaja 24 horas por día, quizá sepa dar buenas órdenes verticalmente”, agregó la docente universitaria. Algunos meses antes, la filósofa había cargado las tintas contra el primer mandatario con frases como: “Tiene ese estilo verticalista fuerte, le importa muy poco lo que la gente piensa. Es autoritario en la dimensión de quién decide".