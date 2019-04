Central recuperó la sonrisa. En el debut de Diego Cocca, el Canaya volvió a ganar y se trajo un gran triunfo de La Paternal, donde venció 2 a 0 a Argentinos. Jugó un buen partido, mostró un ritmo y volumen de juego que no tenía, y sostuvo la ventaja en las manos del enorme Ledesma. Gil y Parot convirtieron los goles.

No hubo un cambio brusco, es verdad, pero Central tuvo otro tono desde el inicio. Un entrenador debutante no puede hacer magia, pero la circulación de pelota y el movimiento de los jugadores para el desmarque fueron atributos que el equipo tuvo ayer y hace tiempo no lucía. Bajo ese concepto de mover la pelota de lado a lado llegó el primero. Parot escaló por izquierda, superó a dos marcadores y Gil, el mejor del partido, definió en posición de nueve. El tanto fue en el amanecer, pero en el resto del primer tiempo el Canaya justificó ese marcador. El local apretó, generó peligro, pero los de Cocca estuvieron bien plantados en el fondo.

Julio Mancini Parot en la marca, y también en el arco rival

Urgido, Argentinos salió a buscar la igualdad en el complemento. Pero, sin claridad, penó ante una defensa bien parada, sobre todo a partir del firme Caruzzo. Al buen juego que tuvo en la primera etapa, Central le agregó contundencia porque marcó en la primera llegada del epílogo. Al igual que en la gestión Bauza, le sacó agua a las piedras con la pelota parada. Gil envió el corner y Parot cabeceó al gol por el segundo palo. Se invirtieron los actores del primer tanto.

Parado sobre la doble ventaja, el visitante se replegó y sacó el pie del acelerador. Se dedicó a entregarle la pelota a Argentinos, apostar al contragolpe y resistir. Ahí emergió el gran Ledesma, que tapó una gran cantidad de remates de jugadores rivales.

Fue otro Central, nada del otro mundo, pero dio muestras de carácter y rendimiento que no tenía hace meses, un comienzo auspicioso para Cocca y compañía. Hay que seguir así.

FICHA:

0 Argentinos:

Cháves

Sandoval

Torrén

Quintana

Gómez

Batallini

Romero

Moyano

Alexis Mac Allister

Spinelli

Hauche

DT: Diego Davobe.

2 Central:

Ledesma

Molina

Caruzzo

Barbieri

Parot

Gil

Ortigoza

Rinaudo

Camacho

Lovera

Herrera

DT: Diego Cocca.

Goles: PT 16m Gil (C), ST 8m Parot (C).

Cambios: ST 20m Pereyra por Lovera (C) y Borja por Spinelli (A), 22m Paiva por Sandoval (A), 28m Rizzi por Camacho (C), 36m Zampedri por Herrera (C).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Cancha: Argentinos