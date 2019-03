Ricardo Alfonsín no tuvo piedad con el sector más oficialista de la Unión Cívica Radical, al que criticó duramente por "callarse la boca" frente a las decisiones de la política económica que tomó el PRO dentro de la alianza Cambiemos.

"Cuando cuestioné alguna decisión del PRO, cuestioné a mi partido por callarse la boca. Porque lo que yo sostenía era que callarse la boca era abalar decisiones que nosotros considerábamos hasta 2015 equivocadas", señaló el hijo del ex presidente en una entrevista radial.

En ese sentido, Alfonsín destacó que la dirigencia del partido tendrá “que explicar por qué razón hizo eso”, y agregó: “no creo que por que creyera que era lo mejor para el país, le faltó coraje, sobre todo los dos primero años".

Durante los primeros años de gobierno de Cambiemos, el presidente de la UCR, fue José Corral, hoy candidato a gobernador de Santa Fe. A él se refirió Alfonsín al indicar que "es candidato a gobernador por previa intervención del partido, porque si hubiera sido por el partido no hubiera sido el candidato. Mis diferencias no son personales son políticas".

A diez años de la muerte del presidente electo en diciembre de 1983, el exdiputado fue consultado acerca de qué postura hubiera tomado su padre frente a la administración que conduce Mauricio Macri. Su respuesta fue que "hubiera hecho lo que hacemos nosotros, no se hubiera callado la boca, frente a decisiones equivocas, no solo porque eso no ayuda al país, sino porque tampoco ayudaba al PRO".

En conversación con el programa "De lejos no lo ves", (Radio Con Vos), agregó: "El partido se preocupó más por defender los cargos que defender las ideas. En esa situación se colocó el partido, cuidado, el partido no es la conducción, que no es todo el partido, hay muchísimos radicales que están muy molesto con otros radicales, y van a tener que rendir cuentas".