Cuando apareció Kevin Parker, el mandamás del grupo Tame Impala, en el mapamundi del indie global, se dijo que su voz era una especie de diálogo entre John Lennon y George Harrison. Tomando esto como base, en el Hipódromo de San Isidro se llegó a una conclusión inminente luego de que Greta Van Fleet se subiera al Main Stage 1, al caer la tarde: Josh Kiszka canta como Robert Plant, atravesado por Brian Johnson, vocalista de AC/DC, y por el de Rush, Geddy Lee. Si bien esto forma parte del terreno de la interpretación, en la tercera y última fecha del Lollapalooza Argentina 2019 de lo que no cabe ninguna duda es de que, antes que seguir la tradición de agrupaciones locales como MC5 o los Stooges, el cuarteto de Detroit prefirió ser el Led Zeppelin de la Generación Z. Y se banca semejante responsabilidad y también el símil, además de manera muy sentida, emocionante y honrosa. Al punto de que fue el propio Plant, indirectamente, el que le dio la bendición al grupo que completan los hermanos del frontman, Sam y y Jake, y el baterista Kyle Hauck.

Aunque puedan sonar ensordecedores, la impronta rockera y blusera de Greta Van Fleet es una bocanada de frescura para una fecha en la que los grandes protagonistas son el trap y el hip hop. Pese a que Lenny Kravitz figura entre los cabeza de cartel del domingo, su sonido se edulcoró. Por lo que está más cerca de ser un músico pop que la rockeó, con fuerza y raíces setentistas, que un icono del género. De manera que el protagonismo casi absoluto de la jornada, para la que se esperan unas 100 mil personas, es el rapero top de esta década: Kendrick Lamar, quien debutará en la capital argentina con dos obras maestras del género: To Pimp a Buterfly (2015) y DAMN (2017). Mientras el público lo espera, Caetano Veloso, amparado por sus hijos, Moreno, Zeca y Tom, desembarcará en el Main Stage 2 con una propuesta que genera mucha intriga y expectativas. Al igual que lo que hará Vicentico en el Alternative, tras la magia que compartió ayer Fito Páez, y los electrónicos Odesza, encargados de cerrar la sexta versión del evento.

Pero no olvidemos que se trata de no sólo una fecha, sino también de un #LollaAR abocado a la música urbana. Así que, luego de las presentaciones de la reguetonera española Bad Gyal en el Perry’s, y de la reunión cumbre del trap criollo generada por cortesía de C.R.O, Neo Pistea, Lucho SSJ y el Duki en el mismo escenario, la consagración nacional del género estará a cargo de la rapera Cazzu y, especialmente, de Paulo Londra. Considerado por la mayoría como el tercer headliner no oficial del último día del festival, el trapero cordobés, que trabaja con Steve Aoki en un proyecto conjunto, según deslizó el viernes el propio DJ estadounidense, tendrá la oportunidad de compartir en vivo su flamante single: “Tal vez”, estrenado hace un día”, al igual que el resto de sus éxitos. El dato de color del domingo lo ofreció su paisano, La Mona Jiménez, que bajo un sol más generoso que el del sábado puso a bailar a todo el predio, incluido el creador del Lollapalooza, Perry Farrell, al que le cayó simpático el “James Brown del cuarteto”.