Ucrania irá a segunda vuelta. El comediante ucraniano Vladimir Zelensky (foto) resultó ganador, pero no le alcanzó para hacerse con la presidencia ayer. El novato en política se enfrentará dentro de tres semanas al actual líder del país, Petro Poroshenko, para dirimir quién será el próximo presidente de uno de los países más pobres de Europa.

“Este es sólo el primer paso a la victoria”, aseguró el actor, al que pocos se tomaban en serio cuando anunció su candidatura hace menos de tres meses. Aunque los resultados oficiales no habían sido publicados al cierre de esta edición, todos los sondeos a boca de urna publicados por los canales de televisión y las agencias de noticias le otorgaban más del 30 por ciento de los votos a Zelensky, mientras que Poroshenko rondaba el 18. De esta forma, el outsider de la política, que lideró los sondeos de opinión desde finales de enero, se convierte también en el gran favorito con vistas al segundo round que tendrá lugar el 21 de abril. El actor hizo valer su popularidad en el este (más del 42 por ciento) y sur del país (30,7 por ciento), de mayoría rusoparlante, y sólo salió perdiendo ante Poroshenko en el oeste más nacionalista.

Con vistas a la próxima votación, el comediante negó rotundamente que se plantee pactar con la ex primera ministra y gran derrotada ayer, Yulia Timoshenko, para que lo apoye a cambio del puesto de primera ministra. “No pactamos con la vieja guardia”, declaró.

El rápido ascenso de Zelensky estuvo favorecido por el rechazo de los jóvenes electores ucranianos a las élites del país, salpicadas repetidamente por escándalos de corrupción, y por la decepción que deja el levantamiento prooccidental de la plaza Maidán, hace cinco años, que llevó a Poroshenko al poder. Sus detractores ponen en duda su capacidad para gobernar el país, pero su inexperiencia es vista como positiva por sus partidarios, quienes ven en él un nuevo rostro, sin la carga de los compromisos y los fracasos de la clase política actual.

Poroshenko, por su parte, compareció aliviado, puesto que durante mucho tiempo pareció que sería desbancado del poder ya en la primera vuelta debido al gran descontento social por la dramática caída del nivel de vida. Por eso, hizo foco en su campaña a hacer un llamado a la generación que tiene menos de 30 años, al asegurar que compartía sus deseos de cambio.

Poroshenko admitió ayer, no obstante, que no sentía ninguna euforia por el resultado de los sondeos a boca de urna, y que entiende la señal que la sociedad le ha dado al gobierno. “Esta es una lección muy dura para mí y para todo nuestro equipo. Pero el que no hace nada no se equivoca”, se justificó.

Timoshenko, al contrario, se negó a reconocer su derrota con el argumento de que los sondeos que la ubican en tercer lugar son sospechosos. “Insto a no tomar los sondeos de boca de urna como una verdad suprema. Es algo deshonesto y manipulador”, dijo la ex primera ministra. Según los sondeos realizados por su partido, Batkivschina (Patria), en más de 18.000 colegios electorales, Zelensky ganaría con el 27 por ciento, mientras ella sería segunda con el 20,9.