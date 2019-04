Desde Santa Fe

El gobierno de Miguel Lifschitz evitó que los trabajadores estatales de UPCN y ATE de sumen al paro docente de Amsafé y Sadop de hoy y mañana. "Estamos lejos del paro", plantearon los líderes de ambos gremios, Jorge Molina y Jorge Hoffmann al revelar que la ronda paritaria de ayer, la quinta en dos meses, reflejó un giro político en la Casa Gris. "Un cambio de enfoque del gobierno", lo definió Hoffman. Y eso significó un "avance importante en las negociaciones", completó Molina, quien después sintetizó esas novedades: el gobierno sacó de la base de cálculo de la política salarial de 2019 el 2,6% de la inflación de diciembre de 2018 (que aún está pendiente de pago), aceptó discutir la redacción de la "cláusula de resguardo salarial" (como llaman a la cláusula gatillo), está dispuesto a mejorar el porcentaje de aumento para el arranque del año (que no fue revelado porque sigue en debate) y se tomó más tiempo para definir el salario mínimo garantizado. "Son hechos muy importantes", coincidieron.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, recibió ayer a Molina y Hoffmann en su despacho por más de una hora. "Tuvimos un avance bastante importante", sorprendió Molina. Y explicó que habrá una nueva base de cálculo para la política salarial de 2019, que excluye el 2,6 % de la inflación de diciembre de 2018 que el gobierno había incorporado en el 10 por ciento que ofreció hace dos semanas. "Es importante considerar el proceso inflacionario de enero a diciembre como corresponde, que es lo que habíamos planteado", dijo. Ese 2,6% debía abonarse a los trabajadores (y también a los docentes) con el sueldo de febrero y aún está suspenso.

Molina dijo que Farías ofreció "un porcentaje de aumento salarial concreto", pero no reveló el número porque "todavía no estamos de acuerdo". "Le pedimos que reconsidere la aplicación de ese porcentaje. No queremos hacerlo público porque está en plena discusión, es una hipótesis que no fue aceptada ni rechazada. Lo importante es que se consideró la posibilidad de revisar ese ofrecimiento".

El otro punto en debate es la cláusula gatillo. "El Poder Ejecutivo tiene una mirada y nosotros otra. Las dos partes aceptamos discutir la redacción del texto y el asunto no está cerrado", afirmó Molina. Hoffmann también valoró ese cambio: "Hasta ahora, el gobierno se mantenía irreductible en la actualización salarial exclusivamente por los ingresos de la provincia".

"Tenemos esperanzas en llegar a un acuerdo", señaló Molina. "Hay pequeñas diferencias con respecto al porcentaje de incremento salarial, la redacción de la cláusula de resguardo y definir el salario mínimo garantizado. Pasamos a un cuarto intermedio para los próximos días. Obviamente, el gobierno tiene que recalcular el porcentaje de aumento que ofrecía. Le dijimos que es un avance importante, pero es necesario formalizar la propuesta para que los compañeros la puedan considerar. El gobierno hará su evaluación y nos citará", agregó.

Hoffmann consideró el giro de ayer en las negociaciones como "un nuevo enfoque" de la Casa Gris, "una manera distinta de encarar la discusión paritaria". Y remarcó los mismos hechos que ponderó Molinas. "Encontramos una manera distinta de encarar la discusión de la política salarial", insistió el secretario general de ATE. "Es importante el cambio porque significa un nuevo enfoque de la discusión que es sustancial. Porque comienzan a tener en cuenta las objeciones que planteamos a la política salarial en su conjunto", agregó.