La AFIP puso en marcha un nuevo sistema “puerta a puerta” para compras realizadas a través de sitios web del exterior. El mecanismo lanzado en un contexto donde la producción local se encuentra en caída libre busca facilitar los trámites para concretar el ingreso de los productos al país y su arribo al domicilio del comprador. El mecanismo se podrá utilizar para compras realizadas en el extranjero que no superen los 3000 dólares y no tengan finalidad comercial. La franquicia libre de impuestos fue elevada a de 25 a 50 dólares por envío y podrá utilizarse hasta 12 veces al año. Cuando la operación supere ese monto, deberá pagar el impuesto correspondiente. Los trámites se realizarán a través de un sitio web del Correo Argentino para envíos internacionales que ya no requiere contar con clave fiscal de la AFIP para operar. A través de esa plataforma los compradores deberán presentar la declaración de contenido y pagar la tasa de gestión del correo que se mantiene en 140 pesos. Cuando se superen los 50 dólares se debe pagar un impuesto equivalente al 50 por ciento del excedente. Implementada a través de la Resolución General 4447/2019, la medida permitirá “la introducción de especialidades medicinales”, previa presentación de recetas.