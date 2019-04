Atravesado por la crisis económica y necesitado de mostrar fortaleza y unidad en el terreno político, el gobierno de Mauricio Macri convocó a la plana mayor de la UCR a una cumbre para el lunes próximo. Como publicó Página/12 el fin de semana, en las usinas del PRO están evaluando la posibilidad de abrir la fórmula presidencial para un acompañante radical, en un gesto de contención ante los rumores de una posible fractura y que un sector disidente se encolumne detrás de la candidatura del economista Roberto Lavagna. Desde el Comité Nacional que preside Alfredo Cornejo le confirmaron a este diario la existencia de la cita a la que asistirán además del gobernador Cornejo, sus pares Gerardo Morales, de Jujuy y Gustavo Valdés, de Corrientes, entre otros. Sin embargo, aclararon que no hubo ninguna propuesta vinculada con el armado de las candidaturas y que aún no tienen un temario definido para el encuentro.

Preocupado por la caída en la imagen del Presidente, el macrismo parece dispuesto a cambiar su estrategia electoral, que hasta el momento le había dado buenos resultados. Así se lo hicieron saber al histórico operador Enrique "Coti" Nosiglia, quien estuvo en la Casa Rosada reunido con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El ex ministro del Interior de Alfonsín, se había reunido en días anteriores con el gobernador Cornejo en Mendoza. Allí habían repasado provincia por provincia cómo estaba la situación de los dirigentes radicales. El encuentro entre Cornejo y Nosiglia despertó varias suspicacias dado que intentaron vincular al ex referente de la Coordinadora Nacional con el sector disidente del radicalismo que impulsa la candidatura de Lavagna. Se trata del ex diputado Ricardo Alfonsín, el ex senador Federico Storani y el titular de la Convención Nacional, Jorge Sappia.

La cita con Macri llega en un momento clave para el radicalismo, ya que tiene que previsto realizar a principios de mayo la reunión de la Convención Nacional, encargada de definir la política de alianzas del partido. Allí Alfonsín, Storani y Sappia apuntarán los cañones al armado de un Frente Progresista junto al socialismo que apuntale a Lavagna en todo el país. La crisis económica, sumada al crecimiento del malestar en las filas de la UCR podría hacer crecer en volumen a ese sector.

También la cumbre con la UCR se produce en el marco de una disputa al interior del macrismo y el intento por aplacar el resurgimiento del Plan V, en referencia a la postulación de María Eugenia Vidal. Ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue el encargado de ratificar, una vez más, que el candidato es Macri y nadie más que Macri. "El candidato de Cambiemos a presidente es Mauricio Macri, que va ir por la reelección", insistió.

Si bien es probable que no haya definiciones este lunes, la foto con la cúpula radical será un mensaje al interior del radicalismo. La pulseada por figura del vicepresidente, reservada por el macrismo para una mujer del PRO, estará en el centro de la escena. Los radicales no lo reclaman como el otorgamiento de un cargo, sino como una forma de ser protagonistas en la toma de decisiones, una demanda insatisfecha desde el día 1 de la gestión cambiemita.